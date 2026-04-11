Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

Головне:
- РФ посилює угруповання і не припиняє спроб переломити хід боїв
- Сили оборони України стійко утримують певні рубежі
Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання і не припиняють спроб переломити хід бойових дій на свою користь.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час чергової робочої поїздки до Південної оперативної зони, де провів зустріч з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів, задіяних у виконанні бойових завдань з відбиття збройної агресії РФ.
За його словами, Сили оборони України стійко утримують певні рубежі.
"Наші цілі незмінні – завдавати противнику максимальних втрат з метою його виснаження, звільнення українських територій, збереження життів наших воїнів", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Він уточнив, що під час поїздки зосередив увагу на злагодженості та покращенні взаємодії в зонах відповідальності. Також скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони.
Крім того, Сирський заслухав доповіді командирів і віддав необхідні розпорядження для кращого забезпечення наших підрозділів боєприпасами, БПЛА та іншими матеріально-технічними засобами.
Десантники ЗСУ просунулися на фронті: актуальна інформація
Підрозділи ЗСУ змогли прорвати оборону противника на Олександрівському напрямку, в районі кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Особливо відзначилися розвідувальні групи "CG132", що входять до складу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, які продемонстрували високу ефективність під час операції.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.
Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
