В Україні різко переписали тарифи на комуналку: чому ціна зросте в рази і де

Влітку 2026 року в Україні зміняться тарифи на комуналку. Де різко зросте вартість води та що буде з цінами на світло й газ для населення та бізнесу.

https://glavred.net/analytics/v-ukraine-rezko-perepisali-tarify-na-kommunalku-pochemu-cena-vyrastet-v-razy-i-gde-10768199.html Посилання скопійоване

Тарифи на комуналку в Україні різко переписали - де вартість зросте в рази / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні змінилась вартість тарифів на комуналку – що здорожчало найбільше

На скільки зростуть тарифи на світло

Хто встановлює тарифи на воду та на скільки ціна зросте в регіонах

Літо 2026 року в Україні може стати періодом точкових, але відчутних змін у тарифах на комунальні послуги. Якщо ціни на електроенергію та газ для населення уряд поки залишає замороженими щонайменше до осені, то ситуація з водопостачанням дедалі більше залежить від фінансового стану конкретних регіонів і водоканалів. Найбільша різниця спостерігається саме у тарифах на воду.

Главред з’ясував, як зміняться тарифи на комуналку влітку та чого чекати українцям.

відео дня

В Україні змінилась вартість тарифів на комуналку – що здорожчало найбільше

Згідно з даними Держстату, попри замороження цін на енергоносії та воду, загальна вартість утримання житла все ж демонструє помірне зростання. Головним рушієм цього процесу стали послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій:

Прибирання сміття: Ця категорія зросла найбільше. У квітні 2026 року тариф збільшився на 2,3% порівняно з березнем. Якщо ж порівнювати з груднем минулого року, ціна зросла на 4,0%, а в річному вимірі (до квітня 2025) стрибок склав аж 6,7%.

Ця категорія зросла найбільше. У квітні 2026 року тариф збільшився на 2,3% порівняно з березнем. Якщо ж порівнювати з груднем минулого року, ціна зросла на 4,0%, а в річному вимірі (до квітня 2025) стрибок склав аж 6,7%. Послуги з управління багатоквартирними будинками: Тут зафіксовано плавне місячне зростання на 0,8%. Проте в ширшій перспективі динаміка суттєвіша: плюс 4,4% відносно грудня та вагомі 8,4% у порівнянні з періодом січня–квітня минулого року.

Тут зафіксовано плавне місячне зростання на 0,8%. Проте в ширшій перспективі динаміка суттєвіша: плюс 4,4% відносно грудня та вагомі 8,4% у порівнянні з періодом січня–квітня минулого року. Утримання та ремонт житла: Оцінюється загальним зростанням на 1,2% за місяць, 3,2% порівняно з кінцем 2025 року та 4,9% проти квітня минулого року.

Як змінювались ціни в Україні / Скріншот

Як зміняться тарифи на світло

Базовий тариф на електроенергію для населення залишається на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжив дію чиного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року.

Таким чином, вартість електроенергії для населення наразі не змінюється.

Також уряд зберігає підтримку для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Йдеться про приватні будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання чи систем централізованого або автономного теплопостачання.

"Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт⋅год. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини", - повідомляла вона.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Водночас, як повідомляв Главред, з 1 липня в Україні може суттєво зрости тариф на передачу електроенергії. НКРЕКП уже схвалила проєкт рішення про підвищення тарифу для НЕК "Укренерго" більш ніж на 21%. Хоча для населення вартість електроенергії залишиться незмінною, перегляд тарифів може вплинути на витрати бізнесу, а також на ціни окремих товарів і послуг. Про це стало відомо під час трансляції засідання регулятора.

Згідно з проєктом, який схвалив НКРЕКП, тариф на передачу електроенергії пропонують встановити на рівні 903,53 грн за МВт·год без ПДВ, що на 21,6% більше за чинний.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф може зрости до 535,97 грн за МВт·год без ПДВ, тобто на 42%. Також тариф на диспетчерське обслуговування планують підвищити до 118,64 грн за МВт·год без ПДВ, що означає зростання на 7,8%.

Наразі ці проєкти рішень лише попередньо схвалені та мають пройти громадське обговорення і остаточне затвердження.

/ Скріншот

Тарифи на газ в Україні – чи зміняться ціни на газ влітку

Тариф на газ для побутових споживачів, зокрема клієнтів компанії "Нафтогаз", залишився без змін. Компанія зафіксувала ціну на рівні 7,96 грн за кубометр на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Чинних клієнтів автоматично переведуть на цей тариф, а нові споживачі зможуть обрати його під час підключення.

Річні тарифні пропозиції інших постачальників газу для населення наразі коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Близько 98% побутових споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств, залишаються клієнтами "Нафтогазу України".

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше повідомляла, що під час зустрічі з новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" окрему увагу приділили питанню збереження фіксованих цін на газ для населення.

"Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період. Водночас для комерційного сегменту послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін", - вказувала вона.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Хто встановлює тарифи на воду

У містах із населенням до 100 тисяч осіб тарифи затверджує місцева влада на основі розрахунків комунальних підприємств, які надають відповідні послуги.

Раніше тарифи для обласних центрів встановлювала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак із 11 березня 2026 року набув чинності закон №4777, яким ці повноваження передали органам місцевого самоврядування.

Тарифи на воду в Україні – як формується вартість ціни на воду для населення

Станом на травень 2026 року тарифи на водопостачання та водовідведення для населення в багатьох містах України залишались на рівні лютого 2022 року.

Єдиного тарифу на воду в Україні немає, адже кожен водоканал формує власні розцінки, які затверджують або НКРЕКП, або місцева влада. Вартість послуг також залежить від конкретного постачальника та типу підключення будинку.

У "Тернопільводоканалі" пояснили, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення відрізняються залежно від міста через низку чинників. Одним із них є технологічна специфіка роботи підприємств. Частина водоканалів використовує воду з річок, озер чи інших поверхневих джерел, тоді як інші видобувають її зі свердловин. У другому випадку потрібно витрачати більше електроенергії на підняття води з глибини 30–50 метрів та її транспортування до споживачів.

Чому в різних містах відрізняються тарифи на воду / Скріншот

"А підприємства, які використовують воду з поверхневих джерел, не мають значних витрат електрики. Натомість закуповують реагенти для очищення рідини. Слід згадати й про використання електронасосів для водовідведення, які перекачують використану воду до очисних споруд. Це — знову ж таки використання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

На формування тарифів також впливає рельєф місцевості. У деяких містах вода та стоки можуть переміщуватися самопливом, що дозволяє економити на електроенергії та здешевлює послуги.

Ще одним фактором є обсяги споживання води. У невеликих містах, де споживання нижче, тарифи зазвичай вищі.

"Є витрати, які прямопропорційно залежать від обсягів споживання води. Це, серед іншого, реагенти для очищення води, електроенергія. А є такі витрати, які безпосередньо не залежать від обсягів споживання — мова про зарплату персоналу, видатки на транспорт і механізми, а також значну частину податків. І саме друга група витрат при поділі на менші обсяги споживання у невеликих містах впливає на порівняно більший розмір тарифу", - вказають вони.

Також важливу роль відіграє інвестиційна складова. Частина водоканалів не вкладає кошти в оновлення мереж і обладнання, що дозволяє утримувати нижчі тарифи. Водночас інші підприємства змушені модернізувати застарілу інфраструктуру, яка експлуатується вже 40–50 років. Оновлення обладнання впливає на якість послуг та допомагає зменшити кількість аварій і перебоїв із водопостачанням.

Крім того на формування тарифу також впливає ціни на електроенергію та паливо, які з початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво зросли.

Тариф на воду в Чернівцях – скільки платити за воду в Чернівцях

У Чернівцях тариф на водопостачання та водовідведення можуть підвищити більш ніж удвічі — з 27,9 грн до 63,5 грн. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету оприлюднили на сайті міськради. У разі його ухвалення нові тарифи почнуть діяти з червня.

Згідно з документом, для населення тариф на водопостачання пропонують встановити на рівні 34,92 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 18,05 грн за кубометр без ПДВ.

Новий тариф на воду в Чернівцях - порівняння / Скріншот

Тариф на воду в Запоріжжі – новий тариф на воду для Запоріжжя

Водночас у Запоріжжі вперше від початку повномасштабного вторгнення планують переглянути тарифи на воду. У КП "Водоканал" пояснили необхідність підвищення зміною вартості основних складових тарифу.

Виконувач обов’язків директора підприємства Руслан Горян повідомив під час брифінгу, що вартість реагентів зросла у 3,4 раза, електроенергія подорожчала вдвічі, тоді як обсяги реалізації послуг зменшилися. Для населення тариф планують підвищити на 41 грн — до 69,37 грн за кубометр.

"Якщо міська рада прийме пропозицію КП "Водоканал", то для населення з 28,37 грн очікуємо зростання до 69,37 грн. Тобто зростання - 41 грн", - повідомили в водоканалі.

Тариф на воду Кривому Розі – новий тариф на воду в Кривому Розі

У Кривому Розі з 1 червня 2026 року планують підвищити тариф на водопостачання та водовідведення. Про це повідомили на сайті комунального підприємства "Кривбасводоканал".

Наразі вартість послуг становить 31,37 грн, однак згідно з розрахунками підприємства тариф може зрости до 81,44 грн.

На підприємстві зазначають, що з 1 червня більшість водоканалів України переходять на скориговані тарифи, а ціни в різних регіонах країни коливатимуться від 83 до 178 грн за кубометр.

Водопостачання / Фото: УНІАН

"Це не "заробіток" підприємства, а вимушений крок через шалене подорожчання електроенергії, пального, реагентів, запчастин та інших витрат. Востаннє тарифи переглядали ще у 2021 році", - вказали у "Кривбасводоканалі".

Директор КП "Кривбасводоканал" Сергій Марков пояснив, що без перегляду тарифу підприємство не матиме можливості оплачувати електроенергію. Це, за його словами, може призвести до відключення насосних станцій, а відтак — місто може залишитись без водопостачання та каналізації.

Тариф на воду у Луцьку – новий тариф на воду у Луцьку

КП "Луцькводоканал" оголосило про намір переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомив представник Громадянського руху "Свідомі" Андрій Лучик у Facebook.

У Луцьку тариф на воду планують підвищити з 28 грн до понад 73 грн за кубометр. Зокрема, вартість водопостачання може зрости з 12,20 грн до 32,63 грн за кубометр, а водовідведення — з 16,21 грн до 40,62 грн. Наразі триває громадське обговорення щодо зміни тарифів.

Тариф на воду в Одесі – як хочуть змінити тариф на воду в Одесі

Також суттєве підвищення тарифів планують в Одесі. Підприємство "Інфоксводоканал", яке забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення в Одесі та прилеглих населених пунктах області, оприлюднило проєкт коригування тарифів на 2026 рік.

Документ передбачає збільшення планових витрат підприємства на 38,8% у сфері водопостачання та на 48% у сфері водовідведення. Для населення тариф на централізоване водопостачання пропонують підвищити на 184,5% — з 17,916 грн до 50,964 грн за кубометр із ПДВ, а на водовідведення — на 147,6%, із 17,244 грн до 42,696 грн.

Для оптових споживачів підвищення може скласти 38,5% на водопостачання та 46% на водовідведення, а для інших категорій споживачів — 38,8% і 48,1% відповідно.

Водопостачання / Фото: УНІАН

Тариф на воду в Тернополі - як хочуть змінити тариф на воду в Тернополі

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" ініціювало підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у Тернополі. Відповідну пропозицію вже передали на розгляд міськвиконкому. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора з фінансово-економічних питань підприємства Ірина Вегера, передає Суспільне.

Пізніше директор КП "Тернопільводоканал" Володимир Кузьма в ефірі програми "Інформативно" на "Ух-радіо" повідомив, що можливий новий тариф може становити 98,5 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. Водночас він наголосив, що наразі йдеться лише про економічно обґрунтований розрахунок.

"98,5 гривень — це те, скільки реально мали б коштувати наші послуги сьогодні. Який буде кінцевий тариф — поки що сказати не можемо", — пояснив він.

За словами Кузьми, остаточне рішення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування після обговорень та аналізу всіх складових тарифу.

Тариф на воду – яка ситуація в інших містах України

У Дрогобичі на Львівщині планують переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. Як повідомили у міськраді, для населення тариф на централізоване водопостачання може зрости з 59,96 грн до 62,16 грн за кубометр із ПДВ, що означає підвищення на 3,7%. Вартість централізованого водовідведення планують збільшити з 23,93 грн до 25,14 грн за кубометр із ПДВ, або на 5%.

У підсумку сумарний тариф на водопостачання та водовідведення може зрости на 4% — із 83,89 грн до 87,30 грн за кубометр із ПДВ.

У Кам’янському ситуація залишається однією з найгостріших. Місцевий водоканал уже оприлюднив розрахунки, згідно з якими новий тариф може становити понад 83 грн за кубометр.

Комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід" повідомило про намір переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас для населення вартість послуг залишиться на рівні тарифів, чинних станом на 24 лютого 2022 року відповідно до постанови Кабміну №502.

Таким чином, водопостачання коштуватиме 13,416 грн за кубометр, водовідведення — 12,696 грн, а загальна вартість становитиме 26,112 грн за кубометр із ПДВ.

Водночас, для підприємств та інших споживачів пропонують підвищення тарифів на 46–52%. Зокрема, водопостачання для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання, може подорожчати до 40,932 грн за кубометр, а водовідведення — до 42,696 грн. У підсумку сукупний тариф може становити 83,628 грн за кубометр. Для суб’єктів господарювання у сфері водопостачання та водовідведення тариф може сягнути 57,684 грн за кубометр.

Перевірка лічильників / Фото: УНІАН

Також значне зростання тарифів очікується у Павлограді на Дніпропетровщині, де вартість послуг для населення може зрости до 113,63 грн за кубометр.

Тарифи на комуналку в Україні будуть зростати щороку – експерт розповів, що планує уряд

Комунальні тарифи в Україні продовжують зростати навіть в умовах війни. У низці міст уже оголошено про підвищення, а Міністерство економіки розглядає можливість щорічного збільшення тарифів на електроенергію на 25% у 2026–2028 роках. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, у різних громадах вже фіксуються значні підвищення — подекуди на десятки і навіть сотні відсотків. Він навів приклади Кривого Рогу, Запоріжжя, Тернополя та Одеси, де зростають тарифи на водопостачання, вивезення сміття та інші комунальні послуги. Попенко також наголосив, що дедалі більше рішень щодо тарифів ухвалюється на рівні місцевого самоврядування, а не центральних регуляторів.

Він додав, що до 1 жовтня підвищення тарифів на електроенергію не очікується через дію продовжених антимонопольних обмежень, однак після цього терміну ситуація може змінитися.

"Чому я так кажу? Тому що Міністерство економіки в листі в минулому році на мою адресу, як головного спікера споживачів комунальних послуг, повідомило, що в планах міністерства підвищувати тарифи на електроенергію у 2026, 2027 і 2028 роках на 25% щорічно. Поки що їх не підвищують. Подивимось, що буде далі", — зазначив він.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред