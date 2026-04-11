Великоднє перемир'я може продовжитися: Зеленський розкрив, що запропонували РФ

Руслана Заклінська
11 квітня 2026, 21:00оновлено 11 квітня, 21:42
Під час перемир'я ЗСУ діятимуть дзеркально, право на відповідь у разі ворожих атак залишається за кожним підрозділом.
Заленський розповів про великоднє перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 116 окрема механізована бригада

Ключові тези Зеленського:

  • Україна запропонувала продовжити великоднє перемир’я
  • Росії передали ініціативу
  • ЗСУ дотримуватимуться тиші лише у разі взаємного припинення вогню з боку РФ

Україна запропонувала продовжити великодній режим припинення вогню і передала відповідну ініціативу Росії. Водночас тиші в небі та на фронті ЗСУ дотримуватимуться лише за умови взаємних дій з боку агресора. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, питання режиму тиші детально обговорювалося з Головнокомандувачем, секретарем РНБО та СБУ. Українська сторона неодноразово пропонувала ідею великоднього перемир’я, підкреслюючи, що свято має бути часом безпеки та миру.

"Великдень має бути часом безпеки, часом миру. Було б правильно, щоб припинення вогню тривало й далі. Ми дали цю нашу пропозицію Росії, і, якщо Росія знов обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світу, і, зокрема, Сполученим Штатам, хто і чого насправді хоче. Україна буде діяти дзеркально. Завдання визначені для нашої армії. Якщо російських ударів не буде, то не буде і наших відповідей. Ми памʼятаємо, як було в подібних ситуаціях раніше, і чітко знаємо, з ким маємо справу", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що у разі відсутності російських ударів не буде й українських відповідей, зокрема в небі та на фронті. Водночас він підкреслив, що кожен підрозділ має право на відповідь у разі ворожої агресії.

"Наш пріоритет – це реальна безпека. Щодо можливості продовжити припинення вогню сигнал росіянам доведений", - додав Зеленський.

Як РФ може використати перемир’я - думка експерта

Військовий експерт Павло Нарожний розповів в коментарі 24 каналу, що Росія може використати перемир’я для підготовки нових масованих атак. Водночас за короткий час окупанти не зможуть провести серйозне перегрупування сил, адже перекидання підрозділів займає щонайменше тиждень.

За його словами, кілька днів тиші не змінять ситуацію на фронті, але можуть дати ворогу змогу підготувати ударні дрони, підвезти боєприпаси та скористатися зменшенням українських ударів.

Повернення українців з полону

Президент наголосив, що кожне повернення громадян із полону — це результат тривалої та кропіткої підготовки. Україна продовжує пошук усіх своїх людей, незалежно від того, як багато часу минуло з моменту їхнього зникнення.

"Важливо, що вдався обмін. Довго готували. Кожне повернення наших людей має значення. Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину, а головне – щоб можна було повернути додому, в Україну", - сказав Зеленський.

  • Обмін полоненими 11 квітня
    Обмін полоненими 11 квітня фото: КШППВ
Глава держави висловив подяку Координаційному штабу, ГУР, СБУ, МВС та ЗСУ. Окрему вдячність він висловив бійцям на передовій, які наповнюють обмінний фонд, що є єдиною гарантією повернення українців. Президент додав, що робота над новими обмінами триває безперервно і сподівається, що вон продовжаться вже найближчим часом.

Співпраця з Близьким Сходом, США і ЄС

Зеленський анонсував на понеділок детальну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Йтиметься про домовленості на Близькому Сході, у регіоні Затоки та в Азії.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Україна починає активно впроваджувати експорт власних безпекових можливостей. Партнери в цих регіонах визнають успіх України та зацікавлені у співпраці. За словами президента, Умєров уже повернувся в Україну і наразі триває погодження конкретних угод.

"Окремо працюємо і з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами", - анонсував глава держави.

Режим тиші на Великдень - що відомо

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін оголосив про перемир’я у війні проти України з нагоди Великодня — воно має діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року. Військовому керівництву РФ доручили припинити бойові дії, але водночас залишатися готовими до можливих провокацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до такого кроку. Також Зеленський наголосив, що Київ і раніше пропонував припинення вогню на Великдень і виступає за реальну деескалацію.

Як повідомляв Главред, за наказом Володимира Зеленського Сили оборони мають забезпечити режим тиші на суходолі, морі та в повітрі, повідомили у Генштабі ЗСУ. Водночас Україна дотримуватиметься перемир’я лише у дзеркальному форматі.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

