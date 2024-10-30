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В Офісі президента відреагували на "перемовини з РФ" про удари по енергетиці

Андрій Ганчук
30 жовтня 2024, 16:15
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Агресорка Росія має відповісти за знищення українських об'єктів енергетики, сказав Михайло Подоляк.
В Офісі президента відреагували на 'перемовини з РФ' про удари по енергетиці
Росія не відмовиться від ударів по енергетиці України - Подоляк / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: YouTube

Ключові тези:

  • Росія продовжить завдавати ударів по енергетиці України
  • Москва намагається влаштувати ескалацію війни
  • РФ має понести відповідальність за знищення енергооб'єктів

Заяви про нібито перемовини України та Росії про взаємне припинення ударів по енергетиці не піддаються логіці, адже ворог не відмовиться від таких атак, оскільки подібні напади - психологічний тиск на Київ і Захід. Війна має закінчитися на базі міжнародного права, з урахуванням відповідальності Москви за руйнування енергетичної інфраструктури. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що вже вчетверте почув про "перемовини за посередництва Катару", спрямовані на припинення ударів по енергетичних об'єктах. Щоразу журналісти посилаються на якісь анонімні джерела.

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За словами чиновника, Росія використовує удари по енергетиці як механізм тиску на Україну та Захід, тому вона не відмовиться від таких дій. До того ж противник продовжує ескалацію: проводить ядерні навчання, купує ракети в інших держав і підтягує військових із КНДР.

"Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь у західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія повинна відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?" - сказав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Росія має відповісти за руйнування енергооб'єктів

Також радник глави ОП додав, що подібні вкидання триватимуть. Україна ж наполягає на притягненні РФ до відповідальності за руйнування енергетичної інфраструктури.

В Офісі президента відреагували на 'перемовини з РФ' про удари по енергетиці
Коротко про енергетику України / Главред

"Україна чітко фіксує: війна повинна закінчитися з посиланнями на міжнародне право і з безумовною відповідальністю Росії, зокрема фінансовою, і зокрема за знищення енергетичних об'єктів в Україні", - підкреслив Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, у вересні міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив, що у Путіна готують удари по об'єктах ядерної енергетики України. Якщо росіяни проведуть такі атаки, будуть високі ризики ядерного інциденту з глобальними наслідками.

"Перемовини" України та РФ щодо енергетики - що про це відомо:

Київ і Москва нібито почали діалог щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі двох країн, написали журналісти американського видання Financial Times.

Попередні перемовини, мовляв, почалися за посередництва Катару. Обговорення поки що на ранній стадії.

Інформація Financial Times про перемовини Києва і Москви - вкидання, сказав рупор кремлівського керівника Дмитро Пєсков. За його словами, зараз тиражується багато такої інформації.

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