"Люди помруть у своїх будинках": на Україну чекають відключення світла до 20 годин - Politico

Ракетно-дронові удари РФ скоротили потужності виробництва електроенергії в Україні. І російські удари, очевидно, продовжаться.

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На українців чекає важка зима - Politico / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Які чинники впливатимуть на запровадження віялових відключень світла

Скільки годин українці сидітимуть без електроенергії

Зима 2024-25 буде важкою для України - відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу через загрозу дефіциту електроенергії. Такий невтішний прогноз озвучило видання Politico з посиланням на експертів у сфері енергетики.

Через ракетні та дронові удари країни-агресора РФ по енергетиці Україна здебільшого залежить від ядерної інфраструктури, яка залишається незахищеною від повітряних атак окупантів. АЕС, підконтрольні Києву, зараз забезпечують 60 відсотків загального виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу. Крім того, на віялові відключення світла впливатиме і холодна погода.

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"Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії на 20 годин на добу", - сказав керуючий директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко.

Його оцінку поділяють і союзники України. Один високопоставлений чиновник США сказав на умовах анонімності, що зима буде суворою.

"Люди помруть у своїх будинках, тому що Росія знищує енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Геннадій Рябцев повідомив, що ракетно-дронові удари РФ скоротили потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт. Це 8 електростанцій і понад 800 об'єктів теплопостачання.

"Найреалістичніший сценарій, з яким зіткнеться країна цієї зими, передбачає обмеження постачання електроенергії промисловості та домогосподарствам на 8-14 годин на добу", - сказав він.

Рябцев додав, що російські удари, вочевидь, продовжаться, і ніщо не може гарантувати захист щойно відновлених об'єктів від атак через відсутність багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони", - додав він.

Ще одним непередбачуваним фактором є погода. За словами Карло Буонтемпо, директора служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, досі немає "чіткого сигналу", який би вказував на те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. За його словами, різке похолодання є "ймовірним".

"У гіршому випадку - температура впаде нижче мінус 10 градусів за Цельсієм і Москва зашкодить українським атомним станціям - країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу", - вважає Харченко.

Відключення світла в Україні - прогнози

Існує ймовірність, що графіків відключення світла не буде в Україні до кінця листопада. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, військовий фактор найбільше впливатиме на ситуацію в українській енергетиці.

Як повідомляв Главред, 1 листопада в Укренерго заявили, що в Україні поки що немає підстав для повернення графіків відключення електроенергії для населення. Однак зниження температури дійсно призведе до зростання споживання електроенергії.

При цьому в Укренерго готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цього періоду. Якщо російські удари по енергетичній інфраструктурі триватимуть, є ймовірність запровадження погодинних відключень електроенергії.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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