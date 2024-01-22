МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

Ситуація у районі Авдіївки Донецької області загострюється. Окупанти Росії серйозно обстрілюють місто - з початку року вони вже завдали 300 авіаударів. Обстановка дуже складна, але комплекс Царське полювання і вулиця Соборна під контролем Сил оборони України. Про це заявив керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що "в цілому ситуація дійсно дуже важка і складна".
"Ворог дуже активно штурмував декілька днів саме на цьому напрямку і намагається далі проводити свої штурмові дії. Але станом і на вчора, і сьогодні Царське полювання і вулиця Соборна повністю під контролем Збройних Сил України, саме 110-ї бригади", - сказав Барабаш.відео дня
За його словами, Царське полювання і вулиця Соборна давно стали місцем бойових дій.
"Ресторанно-готельний комплекс Царське полювання з 2014 року постійно піддавався ворожим обстрілам і був точкою уваги окупантів. Вони завжди намагалися штурмувати на тому напрямку. Що стосується вулиці Соборної, то це в'їзд до міста з боку траси Ясинувата-Донецьк. Це стара частина міста, де в мирному житті не було жодних підприємств, а були звичайні приватні будинки, в більшості своїй заселені вже тоді жителями більш похилого віку", - зазначив чиновник.
Також він сказав, що російські окупанти авіабомбовими ударами намагаються знищити Авдіївку.
"Ворог чинить тиск на всіх напрямках. Напрямок Степового також дуже гаряче, і вони постійно намагаються проводити свої штурмові дії... Дуже активно ворог останнім часом застосовує авіацію, можна сказати, що повністю стирають наше місто", - додав Барабаш.
Він також акцентував увагу на тому, що інтенсивність ударів військ РФ збільшилася і цивільні жителі бачать, наскільки складна обстановка навколо Авдіївки і в самому місті.
"За минулий рік було по Авдіївці всього 146 авіабомбових ударів нанесено. А з 1 січня цього року станом на сьогоднішній день вже більше 300 ударів. Це дуже серйозна активізація авіації ворога", - підкреслив Віталій Барабаш.
Ситуація в районі Авдіївки
Росіяни змінили тактику в Авдіївці, розповів представник Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, ворог атакує на північному напрямку, минаючи коксохімічний завод. Окупанти, як і раніше, намагаються захопити місто.
Ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку, казав Віталій Барабаш. Росіяни постійно наносять по ній удари і кидають всі сили на досягнення "мети".
Аналітики американського Інституту вивчення війни зафіксували просування окупантів вулицями Авдіївки. За їхніми оцінками, загарбники просунулися на півдні та південному заході міста.
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