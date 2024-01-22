МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

Війська РФ з 1 січня завдали вже 300 авіаційних ударів по Авдіївці, ворог дуже серйозно активізувався, сказав голова військової адміністрації Віталій Барабаш.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів Росії у боях за Авдіївку / Колаж : Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський

Ситуація у районі Авдіївки Донецької області загострюється. Окупанти Росії серйозно обстрілюють місто - з початку року вони вже завдали 300 авіаударів. Обстановка дуже складна, але комплекс Царське полювання і вулиця Соборна під контролем Сил оборони України. Про це заявив керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що "в цілому ситуація дійсно дуже важка і складна".

"Ворог дуже активно штурмував декілька днів саме на цьому напрямку і намагається далі проводити свої штурмові дії. Але станом і на вчора, і сьогодні Царське полювання і вулиця Соборна повністю під контролем Збройних Сил України, саме 110-ї бригади", - сказав Барабаш. відео дня

За його словами, Царське полювання і вулиця Соборна давно стали місцем бойових дій.

"Ресторанно-готельний комплекс Царське полювання з 2014 року постійно піддавався ворожим обстрілам і був точкою уваги окупантів. Вони завжди намагалися штурмувати на тому напрямку. Що стосується вулиці Соборної, то це в'їзд до міста з боку траси Ясинувата-Донецьк. Це стара частина міста, де в мирному житті не було жодних підприємств, а були звичайні приватні будинки, в більшості своїй заселені вже тоді жителями більш похилого віку", - зазначив чиновник.

Також він сказав, що російські окупанти авіабомбовими ударами намагаються знищити Авдіївку.

"Ворог чинить тиск на всіх напрямках. Напрямок Степового також дуже гаряче, і вони постійно намагаються проводити свої штурмові дії... Дуже активно ворог останнім часом застосовує авіацію, можна сказати, що повністю стирають наше місто", - додав Барабаш.

Він також акцентував увагу на тому, що інтенсивність ударів військ РФ збільшилася і цивільні жителі бачать, наскільки складна обстановка навколо Авдіївки і в самому місті.

"За минулий рік було по Авдіївці всього 146 авіабомбових ударів нанесено. А з 1 січня цього року станом на сьогоднішній день вже більше 300 ударів. Це дуже серйозна активізація авіації ворога", - підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

Росіяни змінили тактику в Авдіївці, розповів представник Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, ворог атакує на північному напрямку, минаючи коксохімічний завод. Окупанти, як і раніше, намагаються захопити місто.

Ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку, казав Віталій Барабаш. Росіяни постійно наносять по ній удари і кидають всі сили на досягнення "мети".

Аналітики американського Інституту вивчення війни зафіксували просування окупантів вулицями Авдіївки. За їхніми оцінками, загарбники просунулися на півдні та південному заході міста.

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