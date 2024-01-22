УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

Андрій Ганчук
22 січня 2024, 23:41
Війська РФ з 1 січня завдали вже 300 авіаційних ударів по Авдіївці, ворог дуже серйозно активізувався, сказав голова військової адміністрації Віталій Барабаш.
Авдіївка, промзона (ілюстративне фото)
ЗСУ відбивають атаки окупантів Росії у боях за Авдіївку / Колаж : Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський

Ситуація у районі Авдіївки Донецької області загострюється. Окупанти Росії серйозно обстрілюють місто - з початку року вони вже завдали 300 авіаударів. Обстановка дуже складна, але комплекс Царське полювання і вулиця Соборна під контролем Сил оборони України. Про це заявив керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що "в цілому ситуація дійсно дуже важка і складна".

"Ворог дуже активно штурмував декілька днів саме на цьому напрямку і намагається далі проводити свої штурмові дії. Але станом і на вчора, і сьогодні Царське полювання і вулиця Соборна повністю під контролем Збройних Сил України, саме 110-ї бригади", - сказав Барабаш.

відео дня

За його словами, Царське полювання і вулиця Соборна давно стали місцем бойових дій.

"Ресторанно-готельний комплекс Царське полювання з 2014 року постійно піддавався ворожим обстрілам і був точкою уваги окупантів. Вони завжди намагалися штурмувати на тому напрямку. Що стосується вулиці Соборної, то це в'їзд до міста з боку траси Ясинувата-Донецьк. Це стара частина міста, де в мирному житті не було жодних підприємств, а були звичайні приватні будинки, в більшості своїй заселені вже тоді жителями більш похилого віку", - зазначив чиновник.

Також він сказав, що російські окупанти авіабомбовими ударами намагаються знищити Авдіївку.

"Ворог чинить тиск на всіх напрямках. Напрямок Степового також дуже гаряче, і вони постійно намагаються проводити свої штурмові дії... Дуже активно ворог останнім часом застосовує авіацію, можна сказати, що повністю стирають наше місто", - додав Барабаш.

Він також акцентував увагу на тому, що інтенсивність ударів військ РФ збільшилася і цивільні жителі бачать, наскільки складна обстановка навколо Авдіївки і в самому місті.

"За минулий рік було по Авдіївці всього 146 авіабомбових ударів нанесено. А з 1 січня цього року станом на сьогоднішній день вже більше 300 ударів. Це дуже серйозна активізація авіації ворога", - підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

Росіяни змінили тактику в Авдіївці, розповів представник Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, ворог атакує на північному напрямку, минаючи коксохімічний завод. Окупанти, як і раніше, намагаються захопити місто.

Ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку, казав Віталій Барабаш. Росіяни постійно наносять по ній удари і кидають всі сили на досягнення "мети".

Аналітики американського Інституту вивчення війни зафіксували просування окупантів вулицями Авдіївки. За їхніми оцінками, загарбники просунулися на півдні та південному заході міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

00:43 Світ
МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

23:41 Україна
Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

23:06 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

01:31

Жовте стане білим: 3 способи довести унітаз до ідеального блиску

00:43

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

00:08

Залишиться хрустким і не пожовтіє: простий рецепт ніжного безе від шеф-кондитера

22 січня, понеділок
23:41

МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

23:06

Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

Росія спробує почати війну проти НАТО після виборів у США - ГорбачРосія спробує почати війну проти НАТО після виборів у США - Горбач
22:37

Вину не визнав і вигадував відмазки: суд відправив під варту сина Гринкевича

22:35

Боррель відповів на впевненість Трампа закінчити війну в Україні за "24 години"

22:30

РФ скликала Радбез, щоб поскаржитися на допомогу Україні: в ООН їй влупили ляпаса

21:56

Як позбутися жахливого хропіння: з цим методом будете спати, як немовля

Реклама
21:54

Які джинси будуть в моді в 2024 році: стиліст Рябич назвала трендові моделі

21:38

Між ФРН і Францією вибухнули суперечки через Україну: в Bloomberg дізналися деталі

21:28

Людина згоріла живцем: росіяни жорстоко обстріляли ХарківщинуФото

20:54

Командувач Сирський про фронт: ситуація напружена, Росія бʼє артилерією і БПЛА

20:46

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт покидає акторську кар'єру заради мрії

20:46

Україна може отримати російські активи: в ЄС ошелешили приємними новинами

20:10

"Гринкевича московити затримали": скандальна Фаріон раптово накинулась на ДБР

20:09

Вийшов з перегонів: республіканці можуть висунути єдиного кандидата на виборах в США

19:42

Скільки води треба пити в день: призер світового чемпіонату розвіяв міф

19:33

Карма діє: в РФ дали "по хвосту" зрадниці Лоліті, їй довелося знову вибачатися

19:20

Кордон закриють на 50 років: уряд готує нові санкції проти Росії

Реклама
19:15

Місячний календар 23 січня 2024 року: чи можна починати в цей день серйозні справи

19:10

Як Росія стала залежна від ІрануПогляд

19:00

Дуже сильний вітер та снігопад: синоптики попереджають про небезпеку у деяких регіонах

18:50

FAVBET Tech розпочав співпрацю з майстернею дронів "Дронарня" новости компании

18:40

Майже френдлі-фаєр: окупанти ледь не перебили один одного на блокпосту

18:36

"Майже вся армія знищена": німецький топ-генерал дав прогноз війни на 2024 рік

18:31

"Вважайте це зізнанням": Лілія Ребрик розповіла про мінуси третьої вагітності

18:31

Абсолютно не шкідливо і навіть корисно: як зробити чіпси вдома

18:00

Глава Нацполіції розповів, чи потрібно мобілізувати поліцейських в ЗСУ

18:00

Ніколи не закачає: 3 поради, які перетворять поїздку на задоволення, а не в страждання

17:57

Збиток колосальний: на відновлення російського "Новатек" потрібні місяці - Reuters

17:46

Це цинічно і жорстоко: Зеленський розкрив деталі останньої розмови із Путіним

17:26

Медведєва "зачепив" указ Зеленського про "українську" Кубань: ниє і ображає

17:25

Роман Цимбалюк. Кремль залишився без скріпиВідеоблоги

17:16

Як навчитися не заздрити: порада від Наталії Холоденко

17:15

Українців намагаються ошукати на покупках: як не обманутися в супермаркетах

16:45

Одяг висохне в рази швидше: допоможе пластикова пляшка

16:34

"Пару мільйонів євро вивезти в Європу": El Кравчук жорстко пройшовся по Олегу Виннику

16:09

Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС: на що підуть кошти

16:04

Кого потрібно пустити в будинок 23 січня, щоб життя почало поліпшуватися - прикмети

Реклама
15:44

Поламати життя: Карпачов пояснив, чому не можна лякати дітей Бабаєм

15:42

Премʼєр Словаччини пропонував Києву "поступитися" РФ територією: у МЗС відповіли

15:36

Якщо річ сіла після прання: найлегший спосіб врятувати одяг засобом для волосся

15:32

Алан Бадоєв та канал "1+1 Україна" оголосили дату всеукраїнської кінопрем’єри фільму "Довга Доба"

15:17

Весела головоломка для людей із високим IQ: лише одиниці знайдуть парасольку

15:12

"Фіалками мій найдорожчий син проросте": перше інтерв’ю матері загиблого поета та військового "Далі" КривцоваВідео

14:59

"Крим повернути неможливо": "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився заявою

14:54

Яка температура повинна бути в холодильнику: найпростіший рада збереже продукти

14:51

Новообраний премʼєр Польщі Туск у Києві: привіз "подарунки"Відео

14:47

Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину: деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти