Росіяни перейшли в наступ на Куп'янському напрямку: в ISW розкрили деталі

За даними аналітиків ISW, Сили оборони України провели контратаку на Куп'янському напрямку і змусили росіян відступити із своїх позицій.

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ЗСУ провели успішну контратаку на Куп'янському напрямку / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Росіяни розпочали наступ у районі Куп’янська та просунулися до півкілометра на захід від залізниці в напрямку Крохмального та Табаївки. Про це йдеться у свіжому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проте аналітики ISW відзначають, що поки не має візуальних підтверджень просування через залізничну лінію в цьому районі, а також немає ознак "масованого" наступу російських військ. Геолокаційні дані свідчать лише про те, що російські війська рухаються у лісовій зоні на схід від Табаївки (приблизно 25 км на південний схід від Куп'янська).

Крім того, як російські, так і українські джерела повідомляли про бойові дії на північний схід від Куп'янська біля Синьківки та Петропавлівки, а також на південний схід від Куп'янська біля Табаївки.

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"У той же час, Збройні сили України здійснили успішну контратаку на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні дані, опубліковані 19 січня, показують, як українські сили атакували російські позиції, що призвело до відступу російських військ на схід від Берестового", - йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що російські окупаційні війська, ймовірно, збираються здійснити локальні наступальні операції по всій лінії фронту в Україні з метою змусити Збройні Сили України (ЗСУ) використовувати свої резерви для оборонних дій.

Аналітики, з посиланням на українських спікерів, повідомляють про посилення наступу Російської Федерації на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Також, за даними деяких джерел, війська РФ, ймовірно, готуються до більш масштабних дій на Лиманському напрямку у найближчому майбутньому. Російські джерела також неодноразово заявляли про наміри Росії продовжувати активні дії на всій території України.

У ISW вважають, що в рамках локальних наступів росіянам, швидше за все, не вдасться досягти значних територіальних успіхів, щоб змусити Україну витрачати цінні ресурси на оборонні зусилля.

Тим часом, українські сили не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи російські наступальні операції, які мають на меті перешкодити їм зробити це.

Загроза наступу на Харків

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кремлівські чиновники заявили про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів, але ця інформація не відповідає дійсності. Заяви про наступ росіян у Харківській області є пропагандою ворога, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ, Володимир Фітьо, заявив, що Сили оборони України на даний момент не зафіксували підготовки Росії до наступу на Харків.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони закликали не панікувати через загрозу наступу на Харків.

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