Росіяни змінили тактику в Авдіївці: Штупун розкрив цілі ворога та новий метод атак

Російські війська продовжують штурм Авдіївки та застосовують нову тактику атак, щоб просунутись.

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Російські окупанти використовують нову тактику через значні втрати / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 22 окрема механізована бригада

Війська окупантів не припиняють спроб захоплення Авдіївки. Росіяни застосовують нову тактику: вони активно використовують бойову авіацію та техніку малими групами, намагаючись просунутися вперед. Про це розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За словами речника, мета противника в районі Авдіївки залишається незмінною - окупанти намагаються оточити або захопити місто. Щоденно відбуваються бойові зіткнення біля Авдіївського коксохімічного заводу, але зараз їхні дії фокусуються на північ, оминайчи коксохімічний завод через великі втрати.

"Ворог дуже активізував бойову авіацію. Намагається розбити наші позиції і йти вперед", - розповів він.

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Штупун зауважив, що росіяни силкуються підвезти піхоту ближче до лінії зіткнення, використовуючи невеликі групи техніки в одній атаці. Раніше в одній атаці окупанти задіювали 10-15 одиниць техніки.

"Зараз йде два танки, а також 2-3 БМП або МТЛБ, на яких сидить десант ворога. Бо коли їх піхота йде пішки, то наші FPV-дрони вибивають їх. А використовуючи таку тактику, ворог намагається швидше підкинути піхоту до переднього краю", - додав Штупун.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв Главред, росіяни намагаються перерізати логістичний шлях до Авдіївки, тому скеровують всі свої зусилля на цей напрямок.

Також аналітики групи Deepstate відзначають, що останні кілька днів були важкими для українських захисників в Авдіївці. Російські окупанти завдали майже 100 ударів КАБами по місту 17 та 18 січня. У Степовому тривають зіткнення, де піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил оборони завдали істотних втрат противнику.

Крім цього, на Авдіївському напрямку українські захисники вдало ліквідують ворожу бронетехніку, яку росіяни використовують для підтримки піхоти. За три дні окупанти втратили 41 одиницю техніки, зокрема 17 танків.

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