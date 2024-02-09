Мусієнко пояснив, що означають слова Зеленського про стагнацію на фронті

Стагнація на фронті пов'язана не з успішною ситуацією для ворога, а з нестачею озброєнь, снарядів, боєприпасів, яких ЗСУ потрібно більше.

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Олександр Мусієнко розповів, що означають слова Зеленського про стагнацію на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Президент України Володимир Зеленський у недавньому інтерв'ю італійським ЗМІ охарактеризував ситуацію на фронті як "стагнацію". Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що стагнація полягає більше у відсутності зброї, ніж у перебуванні України в глухому куті. При цьому РФ володіє ініціативою, особливо на Сході, окупанти ведуть наступальні дії. Утім, до кінця березня, на його думку, наступальний потенціал окупантів виснажиться.

"Думаю, термін "стагнація" пов'язаний зі складною ситуацією, яка в нас склалася. Зараз ворог атакує, нам потрібно відбити ці численні атаки і потім мати можливість діяти, можливо, навіть готуватися до власного наступу", - сказав Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що стагнація пов'язана не з успішною ситуацією для ворога, а з нестачею озброєнь, снарядів, боєприпасів, яких ЗСУ потрібно більше.

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"Ми чекаємо літаки, ракети Taurus. А враховуючи те, що президент давав інтерв'ю італійському медіа, то це ще був і заклик до наших західних партнерів, адже Італія головуватиме у "Великій сімці". І інтерв'ю італійському мовнику важливе з точки зору впливу на італійську аудиторію, їхній істеблішмент і політикум", - вважає аналітик.

За словами Мусієнка, хоча російські війська ведуть наступ, Сили оборони завдають надзвичайно великих втрат ворогу - РФ втрачає у великій кількості техніку і бронемашини.

"У противника є незначні тактичні успіхи (і, можливо, будуть ще), але, попри це, українські сили продовжують протидіяти РФ і досить ефективно стримувати натиск ворога. Там, де бракує артилерії, її нестачу компенсують дронами, які отримують за рахунок волонтерів і того, що надає держава. Але ворога стримують, і в такій активності ворог перебуватиме ще приблизно до кінця березня. Надалі його наступальна активність вичерпається. Кінець березня - це максимум", - вважає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Як повідомляв Главред, увечері 8 лютого стало відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний йде у відставку.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

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