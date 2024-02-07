'Заморожена війна в Україні': експерт розкрив, як зміниться роль США у світі

Максим Розумний вважає, що українська держава збереглась, причому як повний і непримиренний антагоніст Росії.

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Що буде, якщо РФ заморозить війну / колаж: Главред, фото: ОПУ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду розповів про те, як зміниться роль США у світі, якщо раптом на певний час окуповані території залишаться за Росією, війна буде заморожена, а Україна повністю або частково програє.

"Тут питання все-таки в тому, чим є перемога Росії. Якщо Росія збереже контроль над більшою частиною окупованих зараз територій України, передусім над суходільним коридором до Криму, це буде сприйматися у самій Росії як позитивний результат війни, мало не перемога. А таке сприйняття є результатом дуже наполегливої і нав’язливої роботи, яку робить російська інформаційна машина всередині Росії. І це може сприйматися як перемога лише в Росії", - зазначив експерт.

Розумний вважає, що із точки зору зовнішнього спостерігача, особливо геополітичного гравця, яким є США, це аж ніяка не перемога, а повне фіаско Росії в цій війні. Тому що українська держава збереглась, причому як повний і непримиренний антагоніст Росії. І Росія опинилася в набагато слабшій позиції, ніж була до цієї війни на світовій арені загалом.

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"Тобто така ситуація, з точки зору що США, що Китаю, навряд чи буде сприйматися як надихаючий приклад. Скоріше за все, це буде великим застереженням проти подібних авантюр", - додав він.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Максим Розумний пояснив, чи сильно США зацікавлені допомогти Україні вистояти у війні з РФ. Він зазначив, що у США напевно є плани схилити ослаблену війною з Україною Росію в протистоянні китайському впливу.

Політолог розповів, чи США зацікавлені заморозити війну в Україні. США зацікавлені у тому, щоб заморозити війну в Україні, адже бачать у такому сценарії можливість продовжувати виснажували країну-агресорку Росію.

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