РФ замислила хитрий трюк, щоб "вдарити" по країнах НАТО й уникнути війни з ними – Bild

Зараз немає ознак того, що Росія хоче спровокувати воєнний конфлікт з НАТО. Але РФ ймовірно може спробувати кинути виклик країнам Альянсу іншим способом.

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РФ замислила підступний крок проти країн НАТО, який не призведе до війни/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Країна-агресорка Росія має намір "використовувати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО". Поки що немає ознак того, що РФ хоче спровокувати воєнний конфлікт з Північноатлантичним альянсом. Але Росія може піти на інший крок, який не спровокує необхідність застосування Статті 5 договору Північноатлантичного Союзу.

РФ задля тиску на інші країни може вдатися до дій, які порушують раніше досягнуті домовленості та міжнародні національні правила, але які будуть нижчими "порогу Статті 5", тобто ситуації, в якій Альянс повинен буде відповісти військовим шляхом. Про це заявили у розвідці Данії, повідомляє Telegram-канал Bild_Russian.

У відповідь на запит, який подавав член парламенту, була оприлюднена відповідь міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, в якій він посилається на дані розвідки країни.

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Згідно з оцінкою відомства, зараз малоймовірно, що РФ захоче спровокувати воєнний конфлікт з НАТО. Данська розвідка не бачить військової загрози для територій Данського королівства. Але, на думку, експертів відомства, країна-агресорка РФ може кинути виклик країнам НАТО іншим способом, щоб не запустити в дію Статтю 5.

"Росія може, зокрема, використати свій військовий потенціал для тиску на окремі країни за допомогою дій, що порушують раніше досягнуті домовленості та міжнародні національні правила, але які знаходяться нижче за поріг війни", – навів міністр оборони Данії оцінку військової розвідки.

Серед таких дій, до яких може вдатися Росія, зокрема є порушення національних територіальних кордонів військовими літаками чи кораблями, використання гідролокаторів тощо. Крім цього, згідно з оцінкою данської розвідки, РФ також може масштабно нарощувати війська вздовж національних кордонів або проводити навчання, які обмежують військову діяльність Заходу у міжнародних водах.

У розвідці Данії також зазначили, що в РФ зараз відбувається "комплексне нарощування військової могутності". Це нарощування могутності включає у тебе також розгортання нових підрозділів у регіоні Балтійського моря і на північному заході країни.

Війна в Україні

Раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначав, що РФ кинула всі сили на Авдіївку. Втрата контролю ЗСУ над лінією забезпечення ставить під загрозу не лише саму Авдіївку, але й інші позиції на південь від неї.

Також раніше повідомлялося, що у ЗСУ назвали вражаюче число знищених кораблів РФ. Збройні сили України вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, раніше стали відомі нові деталі знищення "Івановця". Оператор дрона MAGURA розповів подробиці удару по ракетному катеру РФ у Чорному морі. Ліквідація російського ракетного катера "Івановець" призведе до зниження можливостей Чорноморського флоту РФ, вважають у британській розвідці.

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