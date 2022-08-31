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Експерт пояснив, для чого потрібна постійна місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

31 серпня 2022, 16:21

Нинішня місія МАГАТЕ прямує на ЗАЕС з одиничним візитом і мови про створення постійної моніторингової місії поки не йде.

Запорізька АЕС, військові РФ
Росія може спробувати приховати докази своїх злочинів на ЗАЕС / Фото УНІАН

Росія може спробувати сфальсифікувати докази своїх злочинів на Запорізькій АЕС і спробувати звинуватити у створенні аварійної ситуації Україну.

"Оскільки саме російська сторона окупує Запорізьку АЕС, вона має всі можливості для того, щоб побудувати якесь "потьомкінське село" для того, щоб переконати членів місії МАГАТЕ в тому, що біле - це чорне. Тобто зараз у неї є набагато більше можливостей, ніж в України. Тому так важливо надати моніторинговій місії об'єктивну інформацію з поясненнями у випадку, якщо мали місце факти обстрілу територій, прилеглих до ЗАЕС в рамках контрбатарейної боротьби", - говорить Рябцев.

За його словами, місія на ЗАЕС необхідна, оскільки потрібна об'єктивна оцінка того, що відбувається на станції.

"За великим рахунком, зараз ми можемо оцінити те, що відбувається на ЗАЕС, або зі слів співробітників (які, хоч і стверджують, що втручання в їх роботу з боку РФ відсутнє, але все ж знаходяться під тиском), або з російського боку, від представників "Росатому". Тобто об'єктивно зараз складно визначити, що саме відбувається на цьому об'єкті і будь - яка незалежна оцінка є надзвичайно важливою", - пояснив Рябцев.

У той же час, пояснює експерт, нинішня місія МАГАТЕ слідує на ЗАЕС з одиничним візитом і мови про створення постійної моніторингової місії поки не йде. Хоча, переконаний експерт, таку місію варто було створити вже давно.

"На мій погляд, про це потрібно було вести мову давним-давно, а саме починаючи з березня нинішнього року. Крім того, необхідно було вже в березні місяці запустити протоколи безпеки і заглушити блоки на АЕС якомога швидше... Ніякі доходи і економічні міркування не повинні превалювати над міркуваннями безпеки, адже за всіма протоколами, в разі військової загрози ядерному об'єкту, він повинен був бути приведений в найбільш безпечний стан і генерація електричної енергії на ньому повинна була бути припинена", - зазначив Рябцев.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти влаштовують провокації прямо перед приїздом місії МАГАТЕ. Зокрема, вони потужно обстріляли Енергодар, в якому знаходиться Запорізька АЕС.

Як заявив голова Нікопольського рову Євген Євтушенко, окупанти хочуть створити "картинку" для експертів і зібрати місцевих жителів, які погодяться на камеру заявити, що місто нібито обстрілюється українською стороною.

Також повідомлялося, що раніше російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції і ледь не потрапили в реактор. Снаряди впали між другим і третім реакторами, причому окупанти намагалися звинуватити у всьому ЗСУ.

Місія МАГАТЕ в Україні - новини:

новини Росії війна в Україні Запорізька АЕС Геннадій Рябцев
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