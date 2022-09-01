"Доказ ваги гарантій РФ": в ОП відповіли на обстріл окупантами маршруту місії МАГАТЕ

В ОП відповіли на провокації РФ, яка обстріляла маршрут місії МАГАТЕ/ УНІАН, ОПУ

Російські загарбники у четвер, 1 вересня, здійснили обстріли Енергодару та маршруту місії МАГАТЕ, яка має прибути на Запорізьку атомну електростанцію. В Офісі президента України відреагували на обстріли і наголосили, що така поведінка вкотре доводить, яку справжню вагу мають "гарантії" російської сторони.

Про це заявив радник очільника ОП Михайло Подоляк у Twitter. Він зазначив, що Росія навмисно веде обстріли, щоб потім звинуватити у цьому Україну.

"Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну", – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що так країна-агресорка РФ вкотре показала, наскільки вона "зацікавлена" у перевірці ЗАЕС місією МАГАТЕ.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" рф у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", – написав Подоляк.

Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україну прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Загалом в Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

У той же час в американському Інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію та виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони використовуватимуть тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

Окупанти обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. Внаслідок мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

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