Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня: нардеп дав відповідь

Чи можна оновлювати дані в ТЦК після 16 липня 2024 року без штрафу - заяву щодо цього зробив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

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Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня: відповідь нардепа / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Військовозобов'язані громадяни в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня 2024 року. Таку заяву зробив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі проєкту "Київ24".

"Дивіться, від того, що настає дата 16 липня, то це жодним чином не говорить про те, що після цієї дати. Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухильниками, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу підкреслити, що ТЦК має провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним військовозобов'язаним громадянином", - вважає нардеп.

За словами Федієнка, люди, які з тих чи інших причин не змогли прийти й оновити дані в ТЦК і СП до 16 липня, зможуть зробити це пізніше. У такому разі, каже нардеп, КпАП передбачає, що на таких людей не накладатимуться штрафи - адже вони самостійно усунули таке правопорушення.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

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