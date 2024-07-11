Кілометрові черги у ЦНАПах: що буде, якщо військовозобов'язані не оновлять дані вчасно

Військовозобов'язані намагаються встигнути оновити свої персональні дані до кінця терміну - 16 липня.

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У ЦНАПах великі черги військовозобов'язаних / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

В Україні залишилося декілька днів до кінця терміну на оновлення даних військовозобов'язаних. У столичних ЦНАПах від самого ранку "кілометрові" черги. Відео вже розлетілося в Мережі.

Чоловіки йдуть до ЦНАПів одразу після завершення комендантської години. Військовозобов'язані намагаються встигнути оновити свої дані до 16 липня.

Дивіться відео про черги військовозобов'язаних у ЦНАПах:

У ЦНАПах великі черги військовозобов'язаних / фото: скріншот

відео дня

Де можна оновити дані

Військовозобов'язані чоловіки мають змогу оновити дані не лише в Територіальному центрі комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Можна оновити дані у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) та у електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста "Резерв+".

"При цьому слід наголосити, що відповідно до п. 69 Постанови Кабінету міністрів №560, у разі оновлення даних в ТЦК та СП, медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) не проводиться. На медичний огляд чоловіки, які уточнили свої дані, викликаються повісткою", — сказала адвокатка Марина Бекало для ТСН.ua.

Чоловіки, які перебувають за кордоном, також можуть скористатися "Резервом+", або відправити відповідне повідомлення на офіційну електронну адресу чи офіційний номер телефону ТЦК та СП.

Що буде після оновлення даних

Після того, як спливе 60-денний термін оновлення даних (16 липня), військовозобов'язаним відправлятимуть повістки для проходження ВЛК за місцем проживання, вказаним під час оновлення даних. Якщо їх визнають придатними до служби та не матимуть підстав для отримання відстрочки, то, ймовірно, вони отримають повістки про виклик для подальшого проходження служби.

Що буде, якщо не оновити дані

Людям, які не оновили свої персональні дані, загрожує адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП. Їх можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень. Дані про правопорушників передадуть до бази даних єдиної інформаційної системи МВС. Після цього людини можуть подати у розшук.

"Про розшук такої особи, для здійснення поліцією адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК та СП незалежно від місця перебування на військовому обліку", - сказала Марина Бекало.

Речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін уточнив 24 каналу, що після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять від 17 до 25 тисяч гривень, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тисяч гривень.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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