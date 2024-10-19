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Вигідно для РФ: як Путін спонукає Захід чинити тиск на Україну - ISW

Марія Николишин
19 жовтня 2024, 08:51
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Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною.
Вигідно для РФ: як Путін спонукає Захід чинити тиск на Україну - ISW
Путін не зацікавлений у переговорах / колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, t.me/David_Arakhamia

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не зацікавлений у змістовних мирних переговорах з Україною. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін зустрівся з керівниками провідних ЗМІ країн-членів БРІКС у Москві 18 жовтня і заявив, що Росія готова до переговорів з Україною. Але пізніше заперечив, сказавши, що Росія "готова продовжувати цю боротьбу" і що "перемога буде за нами", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, заяви Путіна від 18 жовтня є останніми в серії суперечливих заяв російського диктатора та інших високопосадовців Кремля, які намагаються зобразити Росію як таку, що готова до переговорів, водночас даючи зрозуміти, що Кремль не бажає приймати умови, які не означають капітуляції та знищення України.

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В ISW зазначають, що Путін використав зустріч для просування альтернативних мирних планів Бразилії та Китаю, ключові принципи яких вигідні Росії.

"ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль використовує концепцію "мирних планів" або "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на Україну і змусити її до превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України", – додали аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Мирні переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна готова розпочати переговори з Росією, але лише "на рівних". Для цього союзники мають надати потужну зброю та запрошення до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив про готовність до розмови з Путіним щодо справедливого миру в Україні. Він згадав про Саміт миру, який Україна прагне провести до кінця поточного року й хоче, щоб на ньому була присутня Росія.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав, що стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Україні. У певний момент Київ зможе піти на перемовини з агресором Москвою на умовах сили.

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