Може збивати гіперзвукові ракети: у ПС назвали потужну зброю, яку чекає Україна

Україні необхідно постійно поповнювати запаси ППО, оскільки останнім часом Росія посилила ракетні удари, розповів Ілля Євлаш.

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Україна очікує на поставки інших систем ППО від союзників / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Україна очікує отримати далекобійні ракети та додаткові комплекси Patriot для протидії загрозам з боку Росії. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Перш за все, очікуємо на нові установки Patriot та ракети до них, які є надзвичайно потужною зброєю, особливо у відбитті гіперзвукової зброї. І це різні ракети типу "Кинджал", "Циркон". Звичайно, що це потужна зброя. І балістики, в тому числі, яку ворог останнім часом широко застосовує проти наших міст", - зазначив Євлаш.

За його словами, Україні необхідно постійно поповнювати запаси, оскільки останнім часом Росія завдавала комбіновані масовані удари, намагаючись виснажити та перевантажити українську систему ППО.

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"Ми повинні постійно поповнювати ці запаси, щоб підтримувати ефективність нашої оборони", - додав він.

Також Україна очікує на поставки інших систем ППО від своїх союзників. Євлаш пояснив, що це системи середнього і малого радіусу дії, які не тільки допоможуть у відбитті ракетних атак, а також забезпечать захист від безпілотних літальних апаратів.

Що відомо про Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Засоби ППО - допомога Україні від союзників

Нагадайте, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в Києві заявив, що найважливішим пакетом допомоги є "пакет ППО". Росіяни завдають удари щодня по територіях, що знаходяться поблизу лінії фронту та кордонів, намагаючись змусити людей залишити ці райони, тому Україні необхідні засоби ППО.

Також 24 квітня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, спрямований на задоволення нагальних потреб країни. Загальна вартість пакета становить приблизно 1 мільярд доларів. Він включає широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України, зокрема ракети для ППО.

Як повідомляв Главред, країни-члени НАТО можуть надати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot, додатково до тих, які надала Німеччина. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту Європейського Союзу у Брюсселі.

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