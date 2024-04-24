УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Може збивати гіперзвукові ракети: у ПС назвали потужну зброю, яку чекає Україна

Руслана Заклінська
24 квітня 2024, 21:59
Україні необхідно постійно поповнювати запаси ППО, оскільки останнім часом Росія посилила ракетні удари, розповів Ілля Євлаш.
Може збивати гіперзвукові ракети: у ПС назвали потужну зброю, яку чекає Україна
Україна очікує на поставки інших систем ППО від союзників / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Україна очікує отримати далекобійні ракети та додаткові комплекси Patriot для протидії загрозам з боку Росії. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Перш за все, очікуємо на нові установки Patriot та ракети до них, які є надзвичайно потужною зброєю, особливо у відбитті гіперзвукової зброї. І це різні ракети типу "Кинджал", "Циркон". Звичайно, що це потужна зброя. І балістики, в тому числі, яку ворог останнім часом широко застосовує проти наших міст", - зазначив Євлаш.

За його словами, Україні необхідно постійно поповнювати запаси, оскільки останнім часом Росія завдавала комбіновані масовані удари, намагаючись виснажити та перевантажити українську систему ППО.

відео дня

"Ми повинні постійно поповнювати ці запаси, щоб підтримувати ефективність нашої оборони", - додав він.

Також Україна очікує на поставки інших систем ППО від своїх союзників. Євлаш пояснив, що це системи середнього і малого радіусу дії, які не тільки допоможуть у відбитті ракетних атак, а також забезпечать захист від безпілотних літальних апаратів.

Може збивати гіперзвукові ракети: у ПС назвали потужну зброю, яку чекає Україна
Що відомо про Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Засоби ППО - допомога Україні від союзників

Нагадайте, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в Києві заявив, що найважливішим пакетом допомоги є "пакет ППО". Росіяни завдають удари щодня по територіях, що знаходяться поблизу лінії фронту та кордонів, намагаючись змусити людей залишити ці райони, тому Україні необхідні засоби ППО.

Також 24 квітня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, спрямований на задоволення нагальних потреб країни. Загальна вартість пакета становить приблизно 1 мільярд доларів. Він включає широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України, зокрема ракети для ППО.

Як повідомляв Главред, країни-члени НАТО можуть надати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot, додатково до тих, які надала Німеччина. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту Європейського Союзу у Брюсселі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ПВО війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

"Багато поляків обурюються": Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

"Багато поляків обурюються": Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

23:41 Світ
США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

22:03 Україна
У Києві біля військкоматів великі черги: чому чоловіки не можуть оновити дані

У Києві біля військкоматів великі черги: чому чоловіки не можуть оновити дані

21:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію 20522

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагу 6289

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагу

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт 4042

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт

Гірше за втрату Авдіївки : полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті 2176

"Гірше за втрату Авдіївки": полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті

Останні новини

23:41

"Багато поляків обурюються": Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

23:35

Колишня Потапа розповіла про своє особисте життя і стосунки

23:02

У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальниківФото

22:57

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані

22:03

США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
21:59

Може збивати гіперзвукові ракети: у ПС назвали потужну зброю, яку чекає Україна

21:58

У Києві біля військкоматів великі черги: чому чоловіки не можуть оновити дані

21:00

MamaRika показала, чим закінчилася її операція на бюсті

20:55

Чоловікам більше не видаватимуть паспорти за кордоном: Кабмін встановив нові правила

Реклама
20:07

"Від ATACMS до ППО": Зеленський зробив несподівану заяву про допомогу від США

20:06

Футболістки "Шахтаря" та "Кривбасу" влаштували жорстку бійку після матчуВідео

20:05

"Переграли Росію": США ще у березні таємно передали Україні ATACMS

19:42

Росія планує зірвати "саміт миру" влітку: Зеленський випустив заяву

19:20

Допомога від США прибуде за лічені дні: Хара назвав перепони, які можуть її затримати

19:10

Що змінить і чого не змінить затвердження допомоги від США?Погляд

19:05

Росіяни готують масовані удари по Києву: Жданов попередив про загрози

18:44

Допомога для військових, шпиталів та шкіл: як меценат Олег Крот наближає перемогу України актуально

18:19

Одеському ексдепутату-втікачу Тарпану СБУ заочно вручила підозру в держзраді

18:18

Відключили електроенергію за несплату: Злата Огнєвіч розповіла про свої борги

18:13

Байден підписав закон з мільярдною допомогою Україні: яку зброю передадуть

Реклама
18:05

Зі скаргами і лайкою: українці блокували паспортний сервіс у Варшаві через нові обмеженняВідео

17:57

У Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР - джерела

17:51

Новий церковний календар на травень 2024: чи будемо відпочивати на Великдень

17:43

Путініста Стаса Михайлова "поплавило" і він закликав американців вчити російську мову

17:39

Джерельна краса: Ольга Сумська показала кежуал-образ без макіяжу

17:37

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить

17:21

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня

17:11

Шалена закуска для ледачих зі звичайного лаваша: найпростіший рецепт у світіВідео

17:01

Подряпини на авто зникнуть моментально: автомеханік розкрив геніальний метод

16:59

Росія готує масштабний наступ на Україну під час саміту НАТО: аналітики дали прогноз

16:48

По російських офіцерах в Маріуполі прилетіли "товсті ракети": усі подробиці

16:41

Як зробити так, щоб матрац не скрипів: що за прийоми позбавлять моторошних звуків

16:37

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" потрапив до лікарні зі струсом мозку

16:34

США можуть припинити допомоги Україні: експерт назвав умову

16:16

У ЄС зробили важливу заяву про обмеження для українських чоловіків за кордоном

16:15

Андре Тан визвірився на українців за покупки в іноземних брендів

16:05

Вірменії доведеться балансувати між Росією та ЗаходомПогляд

16:00

Сунак і Шольц обговорили в Берліні допомогу Україні: канцлер проговорився про Taurus

15:55

"Великий прорив": Хара розкрив, коли армія України отримає F-16

15:47

Штраф до 20 тисяч євро: чому в Німеччині не можна збирати гриби в лісіВідео

Реклама
14:43

Які звичаї у ромів: сватання при народженні, поклоніння міфічному персонажу

14:31

Коли Байден підпише законопроект про допомогу Україні: в ОП назвали чітку дату

14:24

Як швидко зняти подразнення після гоління: прості трюки допоможуть упоратися

14:14

Кардаш'ян вимагає, щоб помічники виконали це дивне завдання, перш ніж подавати каву

14:12

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагуВідео

13:44

Засинає із Соловйовим: чому путіністка Успенська стала на бік РосіїВідео

13:38

Девід Бекхем звинуватив популярного голлівудського актора в шахрайстві на 14 млн

13:32

Як зарядити телефон без зарядного: хитрий лайфхак від стюардесиВідео

13:25

"Хабар - це для публіки": ЗМІ назвали справжню причину арешту заступника Шойгу

12:58

Україну накрив пил із Сахари: українці публікують відео "брудного" дощуВідео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківКитайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти