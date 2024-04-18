Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина, заявив канцлер Німеччини.

https://glavred.net/world/germaniya-nashla-u-stran-nato-eshche-6-sistem-patriot-dlya-ukrainy-sholc-10558916.html Посилання скопійоване

Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Країни-члени НАТО можуть надати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі.

За його словами, Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - заявив Шольц.

відео дня

Канцлер Німеччини наголосив, що НАТО дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах-членах Альянсу, можуть передати для підвищення обороноздатності України.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. І ми знайшли ще шість. Я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - зазначив Шольц.

Що відомо про ЗРК Patriot / Главред

Постачання Україні ЗРК Patriot - головне

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Країна ініціює аналіз усіх наявних батарей Patriot та інших систем ППО не тільки у союзників, а й у світі, розповів Дмитро Кулеба.

Також Німеччина поставить Україні третю систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot для посилення української обороноздатності. Її передадуть негайно.

Крім цього, Німеччина вже передала 25% від своїх ЗРК Patriot. Греція є наступною за ними за цим показником. Україна веде переговори щодо отримання 2 одиниць Patriot та одного SAMP/T. Крім Німеччини та Греції, Польща також має кілька батарей ЗРК.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред