УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

Руслана Заклінська
18 квітня 2024, 20:14
Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина, заявив канцлер Німеччини.
Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц
Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Країни-члени НАТО можуть надати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі.

За його словами, Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - заявив Шольц.

відео дня

Канцлер Німеччини наголосив, що НАТО дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах-членах Альянсу, можуть передати для підвищення обороноздатності України.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. І ми знайшли ще шість. Я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - зазначив Шольц.

Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц
Що відомо про ЗРК Patriot / Главред

Постачання Україні ЗРК Patriot - головне

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Країна ініціює аналіз усіх наявних батарей Patriot та інших систем ППО не тільки у союзників, а й у світі, розповів Дмитро Кулеба.

Також Німеччина поставить Україні третю систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot для посилення української обороноздатності. Її передадуть негайно.

Крім цього, Німеччина вже передала 25% від своїх ЗРК Patriot. Греція є наступною за ними за цим показником. Україна веде переговори щодо отримання 2 одиниць Patriot та одного SAMP/T. Крім Німеччини та Греції, Польща також має кілька батарей ЗРК.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО новини Німеччини ПВО Олаф Шольц ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

Зеленського хотіли вбити у Польщі: у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху

Зеленського хотіли вбити у Польщі: у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху

20:21 Україна
Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

20:14 Світ
На Росію чекають нальоти дронів: Україна змінила цілі для ударів, випустивши БПЛА до 3000 км

На Росію чекають нальоти дронів: Україна змінила цілі для ударів, випустивши БПЛА до 3000 км

19:40 Україна
Всі головні новини

Популярне

Алла Пугачова разом із сім'єю терміново покинула Ізраїль - причина 28449

Алла Пугачова разом із сім'єю терміново покинула Ізраїль - причина

Принц Гаррі остаточно розірвав зв'язок із Великою Британією - ЗМІ 12803

Принц Гаррі остаточно розірвав зв'язок із Великою Британією - ЗМІ

Помер тато Ані Лорак - співачка розбита горем 8376

Помер тато Ані Лорак - співачка розбита горем

Китайський гороскоп на завтра 19 квітня: Півням - тривожне попередження, Бикам - подорож 5134

Китайський гороскоп на завтра 19 квітня: Півням - тривожне попередження, Бикам - подорож

Останні новини

20:51

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб

20:21

Зеленського хотіли вбити у Польщі: у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху

20:14

Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

19:40

На Росію чекають нальоти дронів: Україна змінила цілі для ударів, випустивши БПЛА до 3000 км

19:21

Чим категорично не можна мити скляну плиту: відповідь здивує вас

Україні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - КлочокУкраїні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - Клочок
19:16

Олександр Фільчаков у Римі: у центрі уваги - захист України від атак РФ та боротьба зі злочинністю під час війни актуально

19:15

Чому США раптом вирішили надати Україні допомогуПогляд

19:14

НАТО має підготуватись до нападу: генерал Бундесверу сказав, коли РФ може атакувати

19:09

Заморозки зі снігом та дощем: в Україні лютує потужний циклон

Реклама
18:13

Почнеться "чорна смуга": яке взуття не можна взувати 19 квітня - прикмети

18:08

F-16 з'являться в Україні раніше, ніж очікувалось: прем'єр Бельгії розкрив терміни

18:02

"Не хотіла піднімати слухавку": колишня дружина Дзідзьо розповіла, які у них зараз стосунки

17:51

Україна різко відповіла грузинському премʼєру на його маячню про "українізацію"

17:50

Як позбутися молі раз і назавжди: фахівці розкрили дієвий метод

17:49

Три країни Європи побоюються нападу Путіна: на Заході назвали сценарії

17:33

Зганьбив на всю Росію: співачку Валерію підставив друг просто на ювілеї

17:16

ЗСУ завдали неочікуваних втрат РФ: Генштаб показав відео удару по аеродрому в ДжанкоїВідео

17:14

Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки

17:03

Усі гонорари для ЗСУ: путіністка Поплавська "злила" відомих російських артистів

16:41

Коли розшукуваного Свинарчука затримають, він свідчитиме щодо Порошенка – експерт

Реклама
16:41

Військкомат у Києві розшукує понад 5 тисяч осіб: кого можуть доставити до ТЦК

16:28

Росія піде у масштабний наступ влітку: у ЗСУ розкрили, яке місто під загрозою

16:26

Уже на значному терміні: Злата Огнєвіч вагітна первістком

16:21

Трампістка подала ідіотські правки до проєкту з допомогою Україні: про що вони

16:21

"Богдани" нищитимуть ворога: на фронті найближчим часом з'являться українські САУФото

16:10

З мікрофоном і гітарою: колишня Тищенко привітала себе з днем народженняя

15:58

Провели нахабну атаку: в ЗСУ відповіли, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня

15:54

Слава Камінська показала, який вигляд має її бюст після розриву імпланта

15:31

У Путіна вигадали спосіб уникнути мобілізації: у Bloomberg дізналися деталі

15:24

Visa чи MasterCard: яку краще обрати платіжну систему

15:23

Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд грн - ЗМІ

14:53

Чи можна читати молитви з телефону: священик вразив несподіваною відповіддюВідео

14:53

Сон плюс п'ять років, вино плюс один: які звички додають роки життя

14:45

Принц Вільям зробив потужну заяву про суїцид, повертаючись до своїх королівських обов'язків

14:43

"Зникнуть назавжди": як правильно обробити територію від кліщівВідео

14:32

Сергій Стерненко. Джонсон перевзувся щодо допомоги УкраїніВідеоблоги

14:14

Чоловік виграв 500 000 доларів, побачивши знак у фільмі

14:11

Хтось наврочив: через 2 дні після ДТП у Насті Приходько сталося нове нещастя

13:55

Війська РФ влітку атакуватимуть у напрямку двох міст - полковник ЗСУ

13:38

"Книга-мандрівка. Міста": презентовано проєкт про незламні міста України новости компании

Реклама
13:34

На телеканалі 2+2 прем’єра документального проєкту  "Тайванський вузол"

13:26

В ГУР офіційно назвали втрати росіян внаслідок удару по Джанкою: повний перелік

13:19

Покаже неймовірний результат: як очистити унітаз піною для гоління

12:56

"Ситуація загострилась": в ЗСУ розповіли, хто контролює Часів Яр

12:44

Допомога Україні за рахунок конфіскованих активів РФ: як це працюватиме

12:37

Українською мовою: Софія Ротару відреагувала на обстріл Чернігова

12:36

Помер тато Ані Лорак - співачка розбита горем

12:00

У Грузії ухвалили закон про "іноагентів": чим закінчаться протести

11:51

Купити електромобіль: що потрібно знати, купуючи нову машину

11:50

В Україні вдарить -3: де і коли очікується сильне похолодання

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти