Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

Країни-члени НАТО можуть надати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі.
За його словами, Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина.
"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - заявив Шольц.
Канцлер Німеччини наголосив, що НАТО дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах-членах Альянсу, можуть передати для підвищення обороноздатності України.
"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. І ми знайшли ще шість. Я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - зазначив Шольц.
Постачання Україні ЗРК Patriot - головне
Як раніше повідомляв Главред, Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Країна ініціює аналіз усіх наявних батарей Patriot та інших систем ППО не тільки у союзників, а й у світі, розповів Дмитро Кулеба.
Також Німеччина поставить Україні третю систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot для посилення української обороноздатності. Її передадуть негайно.
Крім цього, Німеччина вже передала 25% від своїх ЗРК Patriot. Греція є наступною за ними за цим показником. Україна веде переговори щодо отримання 2 одиниць Patriot та одного SAMP/T. Крім Німеччини та Греції, Польща також має кілька батарей ЗРК.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
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