Може забезпечити чартерні рейси: в ОП прокоментували перше відкриття аеропорту

Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ.

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В Україні прокоментували відкриття аеропортів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: wikipedia.org

В Україні вже більше ніж 2,5 роки цивільні польоти залишаються скасованими через повномасштабне вторгнення Росії. Час від часу в інформаційному просторі з'являються повідомлення про можливість відкриття аеропортів у західних регіонах країни, оскільки там, як вважають, ситуація безпечніша.

Тепер колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявив, що міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні. Свою заяву він зробив в інтерв’ю LB.ua.

"До Закарпаття з Києва — 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", - вважає посадовець. відео дня

Відкриття аеропортів України У грудні 2023 року заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що в Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Саме його першим закрили через початок повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що вже незабаром "Бориспіль" почне приймати і відправляти літаки. Він стверджував, що Україна "в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта". 19 грудня 2023 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" було виконано технічний перегін Boeing 777-300 за запитом Skyline Express. "Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" від початку війни. Навіть за умови закриття повітряного простору", - повідомили у пресслужбі "Борисполя". Пасажирів і вантажу на літаку не було.

Однак, як пояснив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, проблема у незручній логістиці.

"Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту", - розповів він.

Обстріли України Росією - що відомо

Сьогодні, 16 жовтня РФ завдала масованого удару по Україні. Росіяни запустили по Україні понад 130 ударних БпЛА та ракети.

В КМВА розповіли про цікаву ситуацію, коли Київ відбив атаку дронів, але загроза ще не минула. Таким чином повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed". Тепер вони стали маневровнішими та швидшими і може літати на більшій висоті.

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