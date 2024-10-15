Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

F-16 проти ворожого Су-34: експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ

Даяна Швець
15 жовтня 2024, 01:20
13
Наш потенціал протиповітряного захисту збільшився.
F-16, пилот
Експерт відповів, чи міг F-16 вразити Су-34 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин из видео

Як переконані аналітики з Інституту вивчення війни, ворожий Су-34 міг бути збитий українським F-16. Однак авіаційний експерт Костянтин Криволап висловив припущення, що Україна, ймовірно, знищила ціль РФ одразу з кількох засобів ураження.Таку думку він висловив в ефірі "Київ 24".

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

"Можливо F-16, можливо Patriot. Те, що збили – це факт. Те, що збили ракетою – теж факт. А от якою, з чого вона була випущена… Тут є багато варіантів. Якщо з F-16, то схоже, що нам дали ракети, які б'ють далі, ніж 90-120 кілометрів. А схоже, що це більш просунуті версії, які можуть бити на 160-180 кілометрів. Але це говорить про те, що наш потенціал протиповітряного захисту збільшився", – пояснив Криволап.

відео дня

Авіаційний експерт висловлює припущення, що ворожий літак усе ж було збито з системи ППО Patriot, а не F-16.

"Коли йде "сушка" навантажена – вона не дуже може маневрувати. Це бомбардувальник, не винищувач. Су-35 має супроводжувати та прикривати. Перше питання, що вона робила. Друге питання – якщо ураження було в момент скидання бомби, то це каже про те, вони знаходилися на висотах понад 10 тисяч кілометрів, аби ця бомба летіла подалі. І що, F-16 атакував знизу так, що його ніхто не побачив? Вдарив по літаках, які так високо летіли? Я думаю, що історія з Patriot більш схожа на правду", – додав Криволап.

F-16 проти ворожого Су-34: експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ
Літак F-16 / Инфографика: Главред

Знищення авіації РФ - що відомо

Як стало нещодавно відомо, ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ разом з екіпажем. Вартість такого судна становить близько $50 млн.

Згодом у Forbes розкрили подробиці битви і зазначили, що F-16 міг здобути першу перемогу над пілотованим російським винищувачем. У матеріалі звертається увага на те, що російські військові пропагандисти одразу відреагували на втрату літака РФ.

Своєю чергою ГУР заявило про знищення військово-транспортного літака в РФ. На військовому аеродромі "Оренбург-2" згорів російський літак ТУ-134, повідомили в ГУР.

Інші новини про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Су-25 Су-34 російське вторгнення збитий літак військовий літак війна на Донбасі російський літак катастрофа літака літак розбився російські літаки літак збили F-16 війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

Більше
Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

23:31Україна
Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:34Україна
"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

22:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Ракам - хвиля удачі, Овнам - хороші новини

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Ракам - хвиля удачі, Овнам - хороші новини

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

В онука Алли Пугачової серйозні проблеми - що сталося

В онука Алли Пугачової серйозні проблеми - що сталося

Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Останні новини

01:20

F-16 проти ворожого Су-34: експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ

00:18

Зовсім не "маленьке пташеня": який вигляд має 15-річна онука Віктора ЮщенкаВідео

14 жовтня, понеділок
23:41

Що не так у парку: тільки справжній "Шерлок Холмс" знайде помилку за 8 секунд

23:31

Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

22:54

На тлі чуток про роман: Анна Трінчер зазбиралася на "Холостячку"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:50

Цієї осені ціни підскочать одразу на цілий "кошик" популярних продуктів

22:34

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:30

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

21:55

І Тоня в Києві: Ольга Сумська здивувала фотографією зі своїми доньками

Реклама
21:50

Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

21:19

"Тільки любов виправдовує": мокрий Остап Ступка показав молоду обраницю

21:08

Душив і принижував таксиста-українця: у Польщі п'яному бешкетнику світить 5 років в'язниці

20:57

Велика помилка: названо п’ять порід собак, яким не можна жити в квартирі

20:52

Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ

20:50

РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни – WSJ

20:23

Терти більше не потрібно: як видалити перманентний маркет з будь-яких предметівВідео

20:09

У розвідці дізналися плани ворога: КНДР включається у війну в Україні – ЗеленськийВідео

19:43

Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

19:28

Путін "достукався до НАТО": Альянс, схоже, готує відповідь на погрози РФ - Жданов

19:10

Коротке розʼяснення щодо виборів і зовнішньої політики СШАПогляд

Реклама
19:09

Жінка знайшла в стіні будинку моторошну знахідку: довелось залучати поліцію

19:09

Виявити одну відмінність зможе тільки найуважніший: виклик для спостережливих

19:00

Зеленський у Раді представить план перемоги України: президент зробив заявуВідео

18:59

"Твоя справа - копати". Що відомо про скандал у Дніпрі з гендиректором Steko Положаєм і ТЦКВідео

18:48

Мета змінилась: РФ хоче захопити родовище важливого металу на Донеччині

18:40

Пиріжки й оладки вийдуть дуже пухкими: 3 найкращі способи, чим замінити соду у випічці

18:38

Оптична ілюзія для справжніх детективів: лише люди з орлиним зором знайдуть зебру

18:18

Чорні плями на листках: що треба додати до троянд восени, щоб вони не захворіли

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

18:11

"Піди і помри через годину": комбат ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізаціїВідео

18:05

Ворог рівняє місто з землею: в ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Донеччині

17:56

"Марсіанам" стало соромно: у команді Джареда Лето проігнорували росіян

17:55

Неочікуване рішення демократів: донька Навального отримала роботу в штабі Гарріс

17:38

"Не треба мати ілюзій": експерт висловився стосовно майбутньої мобілізації жінок

17:33

Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині: Зеленський провів важливу Ставку

17:25

Путіна мають заарештувати після приїзду: в Україні зробили заяву щодо саміту G20

17:14

РФ примушуватимуть до миру: у Зеленського розкрили головні деталі плану перемогиВідео

17:10

ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі: чи є загроза подальшого прориву оборони

17:08

Орбан може заблокувати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу - Politico

17:04

Від невдачі до неповаги: чому не можна дарувати порожній гаманець

Реклама
17:03

Без відкривачки та ножа: як відкрити консервну банку підручними засобамиВідео

16:49

Ідеальна чистота за 5 хвилин: 3 методи, які відмиють мікрохвильову піч від бруду

16:40

Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні – BILD

16:35

Військам РФ поставили дві "задачі" на Куп'янському напрямку: боєць розкрив деталі

16:23

"Бронь" від армії знову відтягується: депутат вказав причину і назвав терміни

16:18

Винахідливі господині кидають каштани в пральну машинку: навіщо так робити

16:15

ЗСУ вийдуть із Курської області: з'явився несподіваний прогноз щодо термінівВідео

16:10

Зникне на очах: як прибрати тріщину на склі - покрокова інструкціяВідео

16:10

Лайфхак для довгої дороги: як зберегти відео з YouTube

16:06

Порошенко збагатився на 2 мільярди за 2 місяці, тепер – завдяки "сліпому трасту"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти