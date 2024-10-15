F-16 проти ворожого Су-34: експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ

Наш потенціал протиповітряного захисту збільшився.

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Експерт відповів, чи міг F-16 вразити Су-34 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин из видео

Як переконані аналітики з Інституту вивчення війни, ворожий Су-34 міг бути збитий українським F-16. Однак авіаційний експерт Костянтин Криволап висловив припущення, що Україна, ймовірно, знищила ціль РФ одразу з кількох засобів ураження.Таку думку він висловив в ефірі "Київ 24".

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

"Можливо F-16, можливо Patriot. Те, що збили – це факт. Те, що збили ракетою – теж факт. А от якою, з чого вона була випущена… Тут є багато варіантів. Якщо з F-16, то схоже, що нам дали ракети, які б'ють далі, ніж 90-120 кілометрів. А схоже, що це більш просунуті версії, які можуть бити на 160-180 кілометрів. Але це говорить про те, що наш потенціал протиповітряного захисту збільшився", – пояснив Криволап. відео дня

Авіаційний експерт висловлює припущення, що ворожий літак усе ж було збито з системи ППО Patriot, а не F-16.

"Коли йде "сушка" навантажена – вона не дуже може маневрувати. Це бомбардувальник, не винищувач. Су-35 має супроводжувати та прикривати. Перше питання, що вона робила. Друге питання – якщо ураження було в момент скидання бомби, то це каже про те, вони знаходилися на висотах понад 10 тисяч кілометрів, аби ця бомба летіла подалі. І що, F-16 атакував знизу так, що його ніхто не побачив? Вдарив по літаках, які так високо летіли? Я думаю, що історія з Patriot більш схожа на правду", – додав Криволап.

Літак F-16 / Инфографика: Главред

Знищення авіації РФ - що відомо

Як стало нещодавно відомо, ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ разом з екіпажем. Вартість такого судна становить близько $50 млн.

Згодом у Forbes розкрили подробиці битви і зазначили, що F-16 міг здобути першу перемогу над пілотованим російським винищувачем. У матеріалі звертається увага на те, що російські військові пропагандисти одразу відреагували на втрату літака РФ.

Своєю чергою ГУР заявило про знищення військово-транспортного літака в РФ. На військовому аеродромі "Оренбург-2" згорів російський літак ТУ-134, повідомили в ГУР.

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