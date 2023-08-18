Чи може РФ бити по мостах Києва: експерт засмутив прогнозом

Ситуацію на фронті такі удари окупантів не змінять.

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РФ змінить цілі по Києву / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Росія може атакувати мости Києва, але такі удари не вирішують ніяких глобальних, тактичних і стратегічних завдань.

В інтерв'ю "Главреду" військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не виключив такого повороту подій. За його словами, хоча в Києві досить ефективна протиповітряна оборона, але будь-яку ППО можна прорвати.

"Навіть одна ракета - це вже досить серйозне пошкодження. Тому така ймовірність існує", - допустив Коваленко.

А проте такий терор хід бойових дій не змінить.

"Удар по київських мостах не вирішує ніяких глобальних, тактичних і стратегічних завдань. Якщо знищення або навіть пошкодження Кримського моста вирішує цілу низку завдань для сил оборони України і значно погіршує становище росіян, то удари по мостах в Києві Росії нічого не дадуть. Так, звичайно, таким чином противник ускладнить життя киян, тому що створить проблеми з переїздом з лівого берега на правий і навпаки. Але якоїсь стратегічної або тактичної задачі це не вирішить взагалі", - пояснив експерт.

Коваленко додав, що у ЗСУ величезна кількість логістичних артерій і напрямків.

"Тому якщо Кримський міст буде знищений, росіяни можуть вдарити по якомусь з мостів у Києві і сказати, що це була помста. Ну окей, і що? Що це змінить? Нічого", - підкреслив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Удари по мостах окупантів

Україна продовжує завдавати ударів по тилу російських загарбників. 17 липня пролунали нові вибухи в районі Кримського мосту, який РФ використовує з метою логістики свого південного угруповання. Тоді була пошкоджена одна опора і автополотно.

Ці вибухи на деякий час уповільнили поставку БК окупантам, зауважували в ОК "Південь".

Всього в липні сталося три гучних інциденту недалеко від Криму.

Однак морські дрони не здатні зруйнувати Кримський міст, підкреслював, своэю чергою, експерт Петро Черник. Це здатні зробити тільки потужні комбіновані удари ракетами і повітряними дронами.

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