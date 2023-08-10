Це не морські дрони: названо зброю, здатну 'вбити' Кримський міст

Уразити Кримський міст складно через нагромадження систем російської ППО.

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Міст "захищають" С-350, С-400 і навіть С-500 / Колаж Главред. Фото: Military Media Center, Telegram Дениса Казанського, MBDA

Кримський міст у Керченській протоці знищать не морські безпілотники, зазначив під час круглого столу в Military Media Center військовий експерт Петро Черник.

Черник зауважив, що протяжність військового об'єкту окупантів становить 18 кілометрів, тому його буде складно "перерізати".

"Ми маємо розуміти, що Керченський міст дуже довгий. Він має довжину 18 кілометрів. Для того, щоби його по-справжньому "перерізати", він має бути взятий під повний вогневий контроль. Я собі важко уявляю, як це можна зробити надводними системами, а от ракети - це саме та відповідь", - сказав Черник. відео дня

Однак і тут є певні нюанси, зауважив екперт. Міст окупанти прикривають системами ППО краще, ніж Москву.

"Все найкраще, починаючи від С-350, С-400 і навіть С-500, все зосереджене там. Плюс радіоелектронна боротьба. На мій погляд, філософія кінцевого ураження керченського мосту - це велика кількість ракетних залпів у поєднанні з повітряними безпілотниками", - додав Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Удари по Кримському мосту

17 липня невідомі безпілотники атакували Кримський міст, вибухом було пошкоджено одну опору та автополотно. Рух транспорту здійснювався у реверсивний спосіб.

Україна відповідальність за вибухи не брала і їх не підтверджувала. Втім, спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк зауважила, що "бавовна" уповільнила поставки БК південному угрупуванню військ Росії - на напрямку, де відбуваються активні контрнаступальні дії ЗСУ.

"Тобто, вони отримують те, що запланували, але із запізненням у декілька діб. Маємо зараз певну преференцію, що можемо за ці кілька діб "підчистити" їм запаси настільки, щоб їм не було чим працювати. І ми працюємо", - казала Гуменюк.

Всього у липні сталося три гучні інциденти неподалік Криму.

Вже у серпні було атаковано російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" у Новоросійську і нафтоналивний танкер "Сіг" біля берегів окупованого півострова. Обидва були серйозно пошкоджені, і їх довелося рятувати буксирами.

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