Німеччина "прокачує" українське небо: до ЗСУ їдуть потужні засоби ППО

Німецький уряд виділив Україні новий пакет військової допомоги. У транш, зокрема, ввійшли дві обіцяні ФРН установки протиповітряної системи IRIS-T SLS.
Як йдеться на сайті Бундесверу, допомога покликана посилити ППО України. Також присутня техніка для потреб логістики.
До нового пакета військової допомоги ввійшли:
- дві пускові установки ЗРК IRIS-T SLS;
- 4539 димових боєприпасів;
- 10 переносних радарів Ground Observer;
- 12 для контрбатарейної боротьби;
- 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них;
- 8 навантажувачів на 15 тонн.
В одному з попередніх пакетів військової допомоги Німеччина передала Україні дві установки Patriot. Також до пакету, заявленому 9 серпня, ввійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR та інженерне обладнання.
Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.
ППО України
Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.
Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.
Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".
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