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Німеччина "прокачує" українське небо: до ЗСУ їдуть потужні засоби ППО

Яна Ставська
17 серпня 2023, 15:23 оновлено 17 серпня, 15:42
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Передано, зокрема, техніку для логістичних потреб ЗСУ.
немецкая система ППО IRIS-T SLS, ракета
Оголошено новий пакет допомоги від Німеччини / Diehl Defence, ОК Схід

Німецький уряд виділив Україні новий пакет військової допомоги. У транш, зокрема, ввійшли дві обіцяні ФРН установки протиповітряної системи IRIS-T SLS.

Як йдеться на сайті Бундесверу, допомога покликана посилити ППО України. Також присутня техніка для потреб логістики.

До нового пакета військової допомоги ввійшли:

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  • дві пускові установки ЗРК IRIS-T SLS;
  • 4539 димових боєприпасів;
  • 10 переносних радарів Ground Observer;
  • 12 для контрбатарейної боротьби;
  • 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них;
  • 8 навантажувачів на 15 тонн.

В одному з попередніх пакетів військової допомоги Німеччина передала Україні дві установки Patriot. Також до пакету, заявленому 9 серпня, ввійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR та інженерне обладнання.

Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

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