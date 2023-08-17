ЗСУ візьмуть під вогневий контроль "коридор" РФ до Криму: експерт назвав умову

Підрозділи Збройних сил України долають першу лінію оборони окупантів РФ та закріплюються на нових позиціях в районі Роботиного на Мелітопольському та Урожайного на Бердянському напрямках, розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"А вже після того можна буде підійти до другої, знищити її укріплення і прокладати шлях далі. Вихід на оперативний простір дозволить взяти під вогневий контроль логістику ворога і знищувати її більш ефективно. Втім, тут ще багато роботи", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Військовий експерт вважає, що можна буде говорити про певне взяття "сухопутного коридору" РФ на півдні України під вогневий контроль після звільнення, щонайменше, Токмака в Запорізькій області.
"Контроль над містом відкриває чимало перспектив. Звідти, використовуючи більшість видів озброєння, ми зможемо діставати до Мелітополя, де розташовано багато ворожих об'єктів. Також з'явиться маса перспектив для подальшого просування і нанесення ударів артилерією по позиціях ворога і його лініях укріплень", - додав Мусієнко.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ наступають у бік Мелітополя та Бердянська. Сили оборони України атакують окупантів Росії в Запорізькій області і розуміють, як хочуть використовувати свій потенціал, вважає генерал Філіп Брідлав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, ворог контратакує. Сили оборони України продовжують працювати над звільненням своїх територій на Мелітопольському напрямку Запорізької області, розповів Сергій Кузьмін.
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