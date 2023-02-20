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"РФ може відправити на Київ 100 літаків": експерт про те, скільки літаків зможуть прорватися

20 лютого 2023, 23:50
На думку Романа Світана, українські військові зможуть збити 90-95% російських літаків.
Роман Свитан, российский вертолет
РФ може атакувати Київ великою кількістю літаків / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти можуть спробувати атакувати Київ з повітря. Вони можуть відправити для цього близько 100 літаків. Про це заявив військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

Він вважає, що ці літаки можуть атакувати столицю декількома хвилями. Однак, на його думку, більшість буде знищена і до столиці здатні долетіти лише 5 ворожих літаків.

"Навіть якби вся авіація Росії була підготовлена до максимального рівня виконання бойових завдань, навіть у складі полків, бригад - залежно від поділу, то на Київ не заходили б всі літаки, просто це неможливо виконати технічно... Тому максимум, скільки б вони могли на Київ відправити - нехай 100 літаків, за кілька хвиль ... Ракет якщо у нас 80-85% (збивають - Главред), то літаків ми зіб'ємо 90-95%. Тобто із сотні літаків п'ять могли б прорватися на Київ реально... Назад вони б точно не пішли - на зворотному шляху їх би збили", - сказав Світан.

відео дня

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках. Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але водночас Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
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