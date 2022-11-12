"Мостопад" на Херсонщині продовжиться: полковник у відставці пояснив, кому це на руку

На Антонівському мосту підірвано кілька прольотів / Суспільне

Мости в Херсонській області знищувала українська артилерія, щоб зруйнувати логістику ворога і перешкодити перекиданню особового складу, військової техніки та боєкомплектів з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області.

Про це розповів Главреду начальник штабу Української добровольчої армії, керівник руху Опору Південь УДА полковник у відставці Сергій Ільницький (Сокіл).

За його словами, дії ЗСУ були плановими.

"Адже коли мости були цілі, росіяни постійно підвозили боєкомплект, тому зберігалася велика щільність обстрілів противником наших позицій, а після руйнування мостів ситуація змінювалася, тому що противник починав відчувати брак боєкомплектів", - зазначив він.

Під час відступу російські війська самі підірвали частину мостів.

"Виходить, вони зробили це одразу після того, як вивезли з Херсона свою "владу" і все цінне на лівий берег. Звідси і питання - навіщо це росіянам? Знищення мостів має ускладнити просування українських військ вперед і перешкодити наступальним діям в Херсонській області", - пояснив військовий.

Ільницький додав, що окупанти будуть максимально руйнувати за собою мости, щоб не дати ЗСУ та іншим військовим формуванням рухатися вперед.

Як повідомляв Главред, 11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ВСУ увійшли до Херсона.

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