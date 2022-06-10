Гуркіт і клуби диму: у Донецьку прогриміли вибухи біля офісу ватажка "ДНР" Пушиліна

Вибух у центрі Донецька / скріншот

В окупованому Росією Донецьк прогримів вибух біля офісу ватажка контрольованих Кремлем бойовиків Дениса Пушиліна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Донецьку прогримів вибух біля офісу глави окупаційної адміністрації Донецької області Пушиліна. Подробиць поки немає, але.... Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна", - сказано в повідомленні.

"Збіг? Не думаю. Варто згадати, як закінчили всі ці Паші Губарєви, Захарченко та Гіві з Моторолами. Так що, колаборанти. Здавайтеся, поки не пізно. Хоча б залишитеся живими", - додав радник мера Маріуполя.

Пізніше з'явилася інформація про ще один вибух біля офісу Пушиліна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кремль почав шукати винних у провалі на війні в Україні. Одним з таких може стати ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

За майже 4 роки своєї "роботи" Пушилін фактично привласнив окуповану Донеччину, перехопивши Всі потоки фінансів, які виділялися Росією на "розвиток Республіки".

читайте такожВатажки бойовиків Пушилін і Пасічник оголосили загальну мобілізацію

Читайте ще: