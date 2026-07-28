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Від аутсайдера до фаворита: Зеленський їде у США на хвилі перемог - Politico

Анна Ярославська
28 липня 2026, 07:57оновлено 28 липня, 09:11
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Перемоги на фронті підняли статус Володимира Зеленського у Білому домі.
Зеленський, Трамп
Вашингтон стає дедалі менш необхідним Києву для переговорів, пише Politico / Колаж: Главред, фото: ОП

Про що пише Politico:

  • Нетаньяху та Зеленський цього тижня зустрінуться з Трампом
  • Ізраїльський прем'єр їде з гіршими картами, ніж глава України
  • Обидва відвідають похорон сенатора Ліндсі Грема

Президент США Дональд Трамп цього тижня проведе окремі зустрічі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом України Володимиром Зеленським. При цьому саме ізраїльський лідер, а не український, їде на переговори в слабшій позиції, пише видання Politico.

Ситуація для обох лідерів кардинально відрізняється від тієї, що була менше року тому, коли все виглядало навпаки.

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"Це дуже іронічно. Зеленський раптово опинився в фаворі Білого дому, тому що президент любить переможців, а Україна явно переламала хід війни і тепер у багатьох сенсах карає Росію більше, ніж страждає від її ракетних ударів", - зазначив колишній посол США в Ізраїлі Ден Шапіро.

І Зеленський, і Нетаньяху у вівторок також відвідають похорон сенатора Ліндсі Грема.

Провали в Ірані, Лівані та Газі

Нетаньяху приїжджає, щоб обговорити низку питань, які пішли не так, як планував Білий дім. Війна з Іраном затягнулася значно довше, ніж очікували у Вашингтоні, а процеси перемир’я в Лівані та Газі досі не завершені.

Прем’єру також доведеться сісти за стіл переговорів із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, який нещодавно звинуватив уряд Нетаньяху в маніпулюванні американцями заради підтримки затяжної війни з Іраном, що змусило Ізраїль та його союзників посилити роботу над репутацією.

Особисте політичне виживання ізраїльського прем'єра тісно пов'язане з відносинами з американським президентом. Жовтневі вибори наближаються, а тертя між лідерами останнім часом посилюються.

"Йому потрібна демонстрація "бромансу". Навіть якщо це стосунки старшого й молодшого партнера, йому потрібне підтвердження цього "бромансу". Це не може забезпечити йому переобрання, але якщо він цього не отримає, це може йому нашкодити", - заявив колишній аналітик Держдепартаменту Аарон Девід Міллер.

Зеленський їде до Трампа на хвилі перемог

Український президент, на відміну від невдалої поїздки до Вашингтона в лютому 2025 року, цього разу перебуває в незвично впевненій позиції. Українські війська пережили виснажливу зиму й завдали Росії відчутних ударів останніми місяцями, що дало Києву перевагу в багаторічному протистоянні.

Ці перемоги, судячи з усього, і забезпечили Зеленському прихильність Вашингтона.

Під час останньої зустрічі з Трампом на саміті НАТО на початку місяця українському лідеру вдалося домогтися обіцянки щодо угоди про спільне виробництво Patriot в Україні. Цього тижня сенатори також мають розглянути масштабний законопроект про санкції проти Росії, який до своєї смерті просував сенатор Грем.

Втім, ситуація для Зеленського не позбавлена ризиків. Усередині країни президент зіткнувся з політичною турбулентністю через кадрові перестановки в оборонному відомстві та уряді, а минулого тижня під час слухань у Конгресі міністр оборони Піт Хегсет неодноразово звинувачував адміністрацію Байдена в тому, що вона фінансувала озброєння для України на шкоду американській армії.

Попри це військовий конфлікт в Україні зараз вимагає від Білого дому менш термінових дій, ніж раніше, тоді як ситуація навколо Ізраїлю, навпаки, вимагає більшої уваги.

"Європа в основному взяла на себе відповідальність за постачання зброї Києву, і Вашингтон більше не потрібен для дипломатичної участі в переговорах про мир", - зазначив Міллер.

Візит Зеленського до США - новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Дональдом Трампом о 16:30 за київським часом 28 липня. Переговори відбудуться за закритими дверима.

Теми переговорів двох лідерів:

  • поставки ракет для систем ППО;
  • переговорний процес щодо миру та формати його проведення (команда Трампа підготувала три ідеї).

Президент Зеленський також зустрінеться з сенаторами США у вівторок о 18:00 (за київським часом це вже буде 01:00 середи, 29 липня) у Капітолії США. Запрошено всіх 100 сенаторів.

Зустріч відбуватиметься на тлі розгляду Сенатом США законопроекту, який передбачає введення більш жорстких санкцій проти Росії та її торговельних партнерів через агресію Москви проти України.

За даними CNN, під час переговорів Зеленський і США зосередяться на обговоренні шляхів завершення війни Росії проти України. За інформацією джерела видання, основна увага під час переговорів буде приділена поточним зусиллям, спрямованим на досягнення мирного врегулювання.

"Пора покласти край війні", - заявив співрозмовник видання, коментуючи майбутні переговори між двома президентами.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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