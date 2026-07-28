Трамп зустрінеться із Зеленським без камер: час зустрічі та теми переговорів

Президенти США та України проведуть переговори за закритими дверима 28 липня о 16:30 за київським часом.

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Переговори Зеленського та Трампа відбудуться за закритими дверима / Колаж: Главред, фото: ОП

Ключові факти:

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 28 липня о 16:30 без преси

На порядку денному закритих переговорів - ППО та мирний план США

Пізніше лідери відвідають церемонію прощання з сенатором Гремом

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Дональдом Трампом 28 липня у другій половині дня за київським часом. Переговори відбудуться за закритими дверима.

Як повідомив журналіст Deutsche Welle Михайло Комадовський у соцмережі Х, зустріч лідерів України та США відбудеться о 9:30 за східним часом (16:30 за київським). Доступ преси не буде.

відео дня

Теми переговорів двох лідерів:

поставки ракет для систем ППО;

переговорний процес щодо миру та формати його проведення (у команди Трампа підготовлено три ідеї).

Після зустрічі із Зеленським об 11:00 (18:00 за київським часом) Дональд Трамп зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зустріч також відбудеться без преси.

"Після цього обидва лідери, як очікується, візьмуть участь у похоронах сенатора Ліндсі Грема", - написав журналіст, ймовірно, маючи на увазі, що й Зеленський, і Нетаньяху будуть разом із Трампом на похоронах.

Графік президента США Трампа / x.com/komadovsky

Усі сенатори запрошені на зустріч із Зеленським

Президент Зеленський зустрінеться з сенаторами США у вівторок о 18:00 (за київським часом це вже буде 01:00 середи, 29 липня) у Капітолії США. Запрошені всі 100 сенаторів, повідомляє The Hill.

Зустріч відбуватиметься на тлі розгляду Сенатом США законопроекту, який передбачає введення більш жорстких санкцій проти Росії та її торговельних партнерів через агресію Москви проти України.

Йдеться про пакет санкцій, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. І цей законопроект, який має підтримку обох партій, ймовірно, стане предметом обговорення на зустрічі Зеленського та сенаторів.

Відомо також, що президент США Дональд Трамп схвалив цей законопроект, але висунув вимогу, щоб він передбачав розширення санкцій проти Ірану та "Хезболли".

The Hill зазначає, що впродовж кількох місяців невеликі групи зустрічалися з президентом України, обговорюючи допомогу Києву та введення додаткових санкцій проти РФ.

Крім того, у лютому в Мюнхені із Зеленським зустрілася велика група сенаторів від обох партій, а деякі законодавці США зустрічалися з ним і під час його попередніх візитів до Вашингтона.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Візит Зеленського до США - новини

Як писав Главред, 23 липня президент Зеленський анонсував свій візит до США найближчими днями або протягом тижня.

24 липня Суспільне з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомило, що Зеленський зустрінеться з Трампом під час свого візиту до США наступного тижня. Візит Зеленського до США заплановано на 28 липня.

За даними CNN, під час переговорів Зеленський і США зосередяться на обговоренні шляхів завершення війни Росії проти України. За інформацією джерела видання, основна увага під час переговорів буде приділена поточним зусиллям, спрямованим на досягнення мирного врегулювання.

"Пора покласти край війні", - заявив співрозмовник видання, коментуючи майбутні переговори між двома президентами.

Зазначимо, раніше Трамп висловив надію, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі.

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Про джерело: The Hill The Hill - американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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