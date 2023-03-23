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У Києво-Печерській лаврі заявили, що монахи звідти не виселятимуться

23 березня 2023, 14:21
Митрополит Павло закликав вірян "приходити захищати святиню" і сказав, що "це їхній обов’язок".
Митрополит Павел, Киево-Печерская лавра
У Києво-Печерській лаврі заявили, що монахи звідти не виселятимуться/ УНІАН, скрін

Монахи не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври навіть після закінчення терміну дії договору оренди, що настає 29 березня цього року.

Про це заявив митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) у відеозверненні, яке було опубліковане на YouTube-каналі лаври 22 березня. Він сказав, що ченці відмовилися залишати лавру з будь-якої причини.

Він нагадав, що монахам дали час на виселення до 29 березня. Проте вони відмовляються це робити, аргументуючи тим, що за 35 років перебування у лаврі вони змогли упорядкувати життя обителі та паломників. А якщо вони виселяться, то їм навіть не буде куди усе перевезти.

відео дня

"Тут у нас все те, що потрібне для життя: кухня одна і друга, вишивальний цех, пральня, тому що багато паломників приїжджає. Сьогодні у нас немає місця, у нас немає куди це все відвозити. Тому лишати ми це все не маємо наміру", – заявив митрополит Павло.

При цьому він звернувся до вірян і закликав їх "приходити захищати святиню".

У той же час митрополит Павло назвав Православну церкву України (ПЦУ) "політичною партією, яка створена державою для чиїхось угод".

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, у результаті чого з Києво-Печерської лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що не йдеться про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в лаврі. Він наголосив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

Пізніше у пабліках лаври в соцмережах з’явилися дописи про "велику повінь та апокаліпсис у Києві, якщо монахи підуть з Києво-Печерської лаври". У самій лаврі прокоментували ці дописи і сказали, нібито раніше були пророцтва про такий можливий сценарій подій.

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УПЦ МП Києво-Печерська лавра новини України
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