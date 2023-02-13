"Можуть піти на все": експерт про можливу висадку десанту для нападу на Одесу

Військовий оглядач пояснив причини бомбардування острова Зміїний і розповів про те, чи може Росія атакувати Одесу своїми десантниками.

Російські окупанти обстріляли острів Зміїний / колаж фото Міноборони РФ, usm.media

Російські окупанти обстріляли з авіації острів Зміїний. Таким чином вони хочуть залякати українців і перешкодити ЗСУ розміщувати там зброю. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Можливо, вони отримали інформацію про те, що там щось є. Я можу тільки допустити такий розвиток подій. А може бути, щоб залякати місцеве населення. Нічого, взагалі, даремно вони не роблять", - сказав Попович.

Однак поки він не бачить загрози для Одеси і вважає, що висадка російського десанту - самогубство. Все через те, що Україна може використовувати свою протикорабельну зброю.

"Плюс після втрати росіянами острова Зміїний і того, як вони відступили з Херсона, загалом - то зараз говорити про якісь спроби здійснити десант і захопити Одесу безглуздо. Звичайно, вони можуть піти на все, що завгодно, але є межі високого ризику", — пояснив Попович.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого російські окупанти скинули 4 авіабомби на острів Зміїний. Також з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму було застосовано 3️ протикорабельні ракети "Онікс", які влучили у прибережну зону Одеської області.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що своїми авіаударами по Зміїному РФ намагається створити штучну "картину перемоги", перевірити готовність українських військових до оборони, а також натякнути на розвиток подій на південному напрямку.

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