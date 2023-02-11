ЗСУ повернули втрачені позиції на Донбасі: Залужний розповів про важкі бої з окупантами

Російські окупанти почали використовувати морські надводні дрони, які можуть нести загрозу цивільному судноплавству.

ЗСУ повернули контроль над втраченими позиціями на Донбасі / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/CinCAFU/338

Українські військові відновили контроль над раніше захопленими територіями. Вони тримають оборону у Бахмуті, а також стримують окупантів у боях в районі Вугледара та Мар'їнки. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Нині найскладніша ситуація в Донецькій області. Там окупанти щодня здійснюють до 50 атак.

"На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - сказав Залужний.

Щоб здобувати успіхи на фронті, українським захисникам необхідна значна кількість озброєння та боєприпасів. До того ж потрібні засоби протиповітряної оборони, які захистили б українців він ракетних атак ворога.

Залужний також акцентував увагу на тому, що РФ використовує морські надводні дрони. Це може загрожувати цивільному судноплавству в Чорному морі.

Новий наступ РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Глава держави провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

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