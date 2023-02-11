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"Диктатор втратить владу": російські пропагандисти різко назвали Путіна "маніяком"

11 лютого 2023, 20:59
Редактор пропагандистського видання майже одночасно опублікував матеріали з правдивою інформацію про убивства українців.
'Диктатор втратить владу': російські пропагандисти різко назвали Путіна 'маніяком'
Російські пропагандисти розказали правду про Путіна і війну в Україні / Фото ua.depositphotos.com

Російські пропагандисти різко опублікували серію правдивих матеріалів про криваву війну проти України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє "Продолжение следует".

Матеріали розмістив редактор стрічки новин видання "Комсомольська правда" Володимир Романенко. Він розповів правду про те, як Путін розв'язав жорстоку війну проти України.

Він назвав Путіна "маніяком, який зливає гроші на вбивство мирного народу України". Романенко переконаний, що "директор Росії" втратить свою владу і тоді закінчиться війна.

Він також розповів про те, наскільки великі насправді втрати серед особового складу в армії РФ.

Слід зазначити, що "Комсомольська правда" згодом видалила всі ці матеріали, але читачі встигли зробити скріншот. Також невідомо, яка доля Володимира Романенка.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії пропаганда розвал Росії
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