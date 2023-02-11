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Найближчими тижнями на фронті буде дуже важко: війна рухається до кульмінації - Bild

11 лютого 2023, 16:44
Німецький політолог вважає, що передача далекобійних ракет Україні може призвести до прямого зіткнення між США і РФ.
ЗСУ, війна, українські військові
Війна в Україні наближається до кульмінації / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Найближчим часом на фронті в Україні почнуться запеклі бойові дії. Ситуація буде вкрай важкою. Війна в Україні наближається до кульмінації і скоро відбудеться новий небезпечний перелом. Про це заявив політолог Джордж Фрідман, повідомляє Bild.

В української армії є одна головна проблема - відсутність далекобійних ракет, які завадили б окупантам в поставках підкріплення і запасів на фронт.

"Донедавна російські атаки на Україну зазвичай стримувалися українськими силами. Не скрізь, але досить часто, щоб перешкодити Росії утримати територію або здобути перемогу. Але в останній місяць або близько того Росія почала самостверджуватися. Якщо це стане нормою, в України будуть серйозні проблеми", - каже політолог.

Він акцентував увагу на тому, що Україна незабаром отримає необхідні ракети. Однак політолог побоюється, що це може призвести до прямого протистояння між США і РФ.

"Всі війни складні, і всі війни мають політичний вимір. США поставлять ракети великої дальності, що має сенс у холодній логіці війни. Однак, якщо станеться який-небудь збій в управлінні зброєю, це може призвести до несподіваних подій, які ніколи не вітаються на війні", – переконаний Фрідман.

Військова допомога Україні

Представник Пентагону Патрік Райдер 3 лютого оголосив про надання США Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів. Києву поставлять протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для артилерії, а також далекобійні ракети GLSDB, дальність яких становить 150 кілометрів.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше зазначив, що ракети GLSDB - одна з важливих складових, здатних забезпечити ЗСУ перевагу у війні з агресором Росією. Крилата ракета з бойовим радіусом дії допоможе вражати ворожі цілі на великій відстані.

Як заначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, Росії, ймовірно, доведеться відводити війська на більш віддалену відстань після отримання Україною далекобійних ракет GLSDB. За словами Грабського, Україна також має право самостійно виробляти зброю і вирішувати, де і як її застосувати під час військових дій.

Інші новини:

війна в Україні ракета військова допомога вторгнення Росії
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