Чи можуть звільнити з роботи, якщо немає військового квитка: відповідь юриста

Чи можливе звільнення з роботи через відсутність військового квитка - пояснює адвокат Ростислав Кравець.

https://glavred.net/ukraine/mogut-li-uvolit-s-raboty-esli-net-voennogo-bileta-otvet-yurista-10468015.html Посилання скопійоване

Мобілізація в лави ВСУ / Колаж Главред, фото УНІАН, 36-а ОМБП

В Україні згідно з чинним законодавством чоловіки призовного віку повинні перебувати на військовому обліку - для того, щоб офіційно працевлаштуватися. Відомий адвокат Ростислав Кравець дав коментар з приводу того, чи має право роботодавець звільнити людину, якщо у того немає документів про військовий облік

За його словами, ще до початку повномасштабного військового вторгнення в Україну для офіційного працевлаштування військовозобов'язаний має надати відповідні документи, а саме: призовники — приписне, військовозобов'язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, а резервісти — військовий квиток. Якщо таких документів у людини не було, то роботодавець має право відмовити йому в працевлаштуванні.

Чи можуть звільнити працівника без військового квитка

Як каже Кравець, теоретично працівника можуть звільнити за те, що під час працевлаштування він не надав військово-облікові документи або якщо не встав на вже під час роботи в компанії або організації. Але, на думку адвоката, "таке звільнення буде не зовсім законним". Таке звільнення працівник може оскаржити через суд.

відео дня

Але адвокат підкреслює, що оскаржити таке звільнення потрібно не пізніше, ніж протягом місяця з його моменту.

Дивіться інтерв'ю Міністра оборони Олексія Резнікова про деталі мобілізації у 2023 році:

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. З тих її кілька разів подовжували. Крайній раз - 2 травня 2023 року на 90 днів.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Вас можуть зацікавити такі новини: