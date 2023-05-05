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Чи можуть звільнити з роботи, якщо немає військового квитка: відповідь юриста

Дмитро Відоменко
5 травня 2023, 11:13 оновлено 5 травня, 11:13
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Чи можливе звільнення з роботи через відсутність військового квитка - пояснює адвокат Ростислав Кравець.
Мобілізація, ВСУ
Мобілізація в лави ВСУ / Колаж Главред, фото УНІАН, 36-а ОМБП

В Україні згідно з чинним законодавством чоловіки призовного віку повинні перебувати на військовому обліку - для того, щоб офіційно працевлаштуватися. Відомий адвокат Ростислав Кравець дав коментар з приводу того, чи має право роботодавець звільнити людину, якщо у того немає документів про військовий облік

За його словами, ще до початку повномасштабного військового вторгнення в Україну для офіційного працевлаштування військовозобов'язаний має надати відповідні документи, а саме: призовники — приписне, військовозобов'язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, а резервісти — військовий квиток. Якщо таких документів у людини не було, то роботодавець має право відмовити йому в працевлаштуванні.

Чи можуть звільнити працівника без військового квитка

Як каже Кравець, теоретично працівника можуть звільнити за те, що під час працевлаштування він не надав військово-облікові документи або якщо не встав на вже під час роботи в компанії або організації. Але, на думку адвоката, "таке звільнення буде не зовсім законним". Таке звільнення працівник може оскаржити через суд.

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Але адвокат підкреслює, що оскаржити таке звільнення потрібно не пізніше, ніж протягом місяця з його моменту.

Дивіться інтерв'ю Міністра оборони Олексія Резнікова про деталі мобілізації у 2023 році:

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. З тих її кілька разів подовжували. Крайній раз - 2 травня 2023 року на 90 днів.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

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