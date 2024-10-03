Можуть бути перебої зі світлом: РФ вдарила КАБом по Харкову

Через атаку Росії в передмісті Харкова пошкоджено лінії високовольтних передач.

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У Харкові можуть бути перебої з електрикою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Під ранок 3 жовтня російські окупанти вдарили по передмістю Харкова. Як повідомив мер Ігор Терехов, у місті можуть бути перебої з електроенергією.

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 04:47 через загрозу ударів керованими авіабомбами.

О 05:22 дві авіабомби фіксувалися на підльоті до Харкова, а о 05:24 прогриміли вибухи.

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Унаслідок удару по передмістю Харкова пошкоджено лінії високовольтних передач.

Через це в деяких районах міста можуть бути перебої з електрикою. Інформації про постраждалих станом на 06:15 немає.

КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Харків і Київ

Пізно ввечері 2 вересня російські окупанти атакували керованими авіабомбами Харків. Під удар потрапили Шевченківський та Київський райони міста. Один із КАБів по житловій багатоповерхівці.

За попередніми даними, постраждали семеро людей. На місці прильоту по багатоповерхівці спалахнула пожежа - горить сам будинок і авто біля нього.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня РФ намагалася завдати дронового удару по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 годин.

Сили ППО виявили і вразили в повітряному просторі навколо і над Києвом близько півтора десятка ударних безпілотників.

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожежі та постраждалих.

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