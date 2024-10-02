В Харкові - пожежа, багато поранених: РФ вдарила КАБами по багатоповерхівці

Ворожі удари прийшлися по Шевченківському та Київському районах, розповів міський голова Ігор Терехов.

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Ворог атакував Харків КАБами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Ввечері 2 жовтня російські окупанти атакували керованими авіабомбами Харків. Ворог поцілив по житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очількник ОВА Олег Синєгубов.

"У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні пуски", - написав Терехов.

За його словами, росіяни вдарили по Шевченківському та Київському районах міста. Один з КАБів поцілив у житловий будинок.

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"Один із КАБів влучив у житловий будинок в Харкові, є руйнування. Дані оновлюються. Екстрені служби працюють на місці. Ще один КАБ - вдарив по лісосмузі", - зазначив Синєгубов.

Мер Харкова уточнив, що за попередніми даними, постраждали сім людей. На місці прильоту по багатоповерхівці пожежа – горить сам будинок та авто біля нього.

"Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають", - повідомив глава Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, серед вісьмох постраждалих є дівчинка трьох років. Усі - в середньому та легкому станах.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вдень 2 жовтня російські окупанти завдали удару безпілотниками по Ізмаїльському району Одещини, націлившись на прикордонну та припортову інфраструктуру. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків, серед яких є громадянин Туреччини.

У ніч на 30 вересня росіяни обстріляли Дніпро керованими авіабомбами. В результаті ужару було знищено декілька житлових будинків та інфраструктуру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, 29 вересня РФ дронами атакувала навчальний заклад у Харкові, повідомили в Харківській ОВА. Місцеві жителі чули кілька вибухів.

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