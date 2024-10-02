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На місці удару - пожежа, є поранені: РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині

Юрій Берендій
2 жовтня 2024, 10:11
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Внаслідок обстрілу російськими ударними дронами виникла пожежа, є поранені, зазначили в ОВА.
На місці удару - пожежа, є поранені: РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині
Ціллю росіян була припортова і прикордонна інфраструктура / Колаж Главред, фото: МВС України

Російські окупанти завдали удару із застосуванням безпілотників по Ізмаїльському районі Одещини. Ціллю ворога стала прикордонна та припортова інфраструктура. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

відео дня
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України
  • Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини
    Наслідки російської атаки по Ізмаїльському району Одещини Одеська ОВА, МВС України

Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС швидко ліквідували. Через обстріл пропускні операції в пункті пропуску "Орлівка" тимчасово зупинені до 11:00, і зараз тривають роботи з відновлення його роботи.

Він наголосив, що росіяни навмисне обстріляли пункт пропуску на кордоні з Румунією, аби ускладнити пересування цивільних осіб, що є терором проти мирного населення. Правоохоронці документують наслідки цього чергового злочину.

Згодом, у Державній митній службі підтвердили тимчасове призупинення роботи пункту "Орлівка".

"Просимо при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини. Про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

На місці удару - пожежа, є поранені: РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині
Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Павло Нарожний заявив, що Росія могла накопичити велику кількість ударних дронів для майбутніх атак.

У ніч на 29 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також 28 вересня росіяни атакували медичний заклад у Сумах дронами типу "Шахед", повідомили в Сумській ОВА. Очевидці чули три вибухи.

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