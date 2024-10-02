На місці удару - пожежа, є поранені: РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині

Внаслідок обстрілу російськими ударними дронами виникла пожежа, є поранені, зазначили в ОВА.

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Ціллю росіян була припортова і прикордонна інфраструктура / Колаж Главред, фото: МВС України

Російські окупанти завдали удару із застосуванням безпілотників по Ізмаїльському районі Одещини. Ціллю ворога стала прикордонна та припортова інфраструктура. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

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Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС швидко ліквідували. Через обстріл пропускні операції в пункті пропуску "Орлівка" тимчасово зупинені до 11:00, і зараз тривають роботи з відновлення його роботи.

Він наголосив, що росіяни навмисне обстріляли пункт пропуску на кордоні з Румунією, аби ускладнити пересування цивільних осіб, що є терором проти мирного населення. Правоохоронці документують наслідки цього чергового злочину.

Згодом, у Державній митній службі підтвердили тимчасове призупинення роботи пункту "Орлівка".

"Просимо при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини. Про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Павло Нарожний заявив, що Росія могла накопичити велику кількість ударних дронів для майбутніх атак.

У ніч на 29 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також 28 вересня росіяни атакували медичний заклад у Сумах дронами типу "Шахед", повідомили в Сумській ОВА. Очевидці чули три вибухи.

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