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"Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін": Андрющенко про "приліт" в Маріуполі

Марія Николишин
12 липня 2024, 15:29
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Андрющенко також опублікував фото та відео великого задимлення в окупованому Маріуполі.
'Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін': Андрющенко про 'приліт' в Маріуполі
Андрющенко повідомив про "приліт" в Маріуполі / колаж: Главред, фото: Петро Андрющенко

Вдень в окупованому російськими загарбниками Маріуполі було гучно. О 12:18 радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що у місті пролунав вибух.

За його словами, було завдано удару по аеропорту.

"Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін (заступник голови російського Уряду і так званий голова "ДНР" - ред.). Та й без них там вистачає..." - написав він у Telegram.

відео дня

Андрющенко також опублікував фото та відео великого задимлення, зазначивши, що окупанти заявляють про роботу ППО.

"Збили аеропортом у підсумку", - сказав радник мера.

Дивіться відео "прильотів" в Маріуполі:

'Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін': Андрющенко про 'приліт' в Маріуполі

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація в Маріуполі - що відомо

Нагадаємо, у четвер, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя зазначив, що вибух стався в районі "Дормаш", де розташовувались російські окупанти.

24 квітня ЗСУ успішно уразили місце дислокації російських окупантів в загарбаному Маріуполі. Після вдалого прильоту "товстих ракет" (так росіяни називають Storm Shadow, - Главред) російські війська почали негайно переміщувати особовий склад з кількох прилеглих районів - з території ферм і складів у лісосмуги.

У Лівобережному районі захопленого РФ Маріуполя Донецької області було завдано удару по розташуванню російських окупантів 22 квітня. Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пожежу від "бавовни" загарбники загасили лише вночі, а потім вантажівками вивозили звідти поранених.

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