Київстар підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

Зміни торкнуться не усіх клієнтів оператора зв'язку.

Хто з клієнтів Київстару платитиме більше / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Що повідомили в компанії:

Через підвищення цін на електроенергію і пальне, зросте вартість кількох тарифів

Тариф LOVE UA Світло 2023 незабаром коштуватиме 300 гривень

Один із провідних операторів зв'язку України Київстар оновлює умови деяких тарифів. Як повідомили у компанії, зміни чекають на користувачів тих тарифів, умови по яких не змінювали понад рік.

Чому Київстар піднімає вартість тарифів

Влітку 2025 року для бізнесу у вечірні пікові години підняли ціни на електроенергію на 60%. Саме у цей час користувачі найбільще користуються мобільним зв'язком та інтернетом.

Крім цього піднялися ціни на пальне, що необхідне для роботи генераторів, а також аби інженери виїздили на локації, підтримували та ремонтували обладнання, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.

Які тарифи подорожчають

З 24 вересня поточного року компанія підвищує вартість передплати тарифу LOVE UA Світло 2023 до 300 гривень за 4 тижні. Із Суперсилою Економія - 225 гривень на 4 тижні.

Також з 1 жовтня для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 гривень на місяць.

"Ми надішлемо SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу", - йдеться у повідомленні.

Зміни тарифів мобільних операторів України - останні новини

