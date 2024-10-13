'Велика війна': Зеленський занепокоєно звернувся до партнерів через війська з КНДР

Президент України Володимир Зеленський відреагував на союзництво між Росією та Північною Кореєю. Він акцентував на тому, що фронт в Україні потребує більшої підтримки з боку партнерів. Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Зеленський акцентує на тому, що мова йде не лише про передачу зброї, а й про фактичну відправку військових з Північної Кореї.
"Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - сказав Зеленський.відео дня
Він додав, що весь наступний тиждень Україна присвятить роботі з партнерами, аби досягнути справжнього миру.
"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Слава всім, хто з нашим народом, хто з Україною! Дякую кожному й кожній, хто допомагає! Слава Україні!" - сказав він.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського 13 жовтня:
Відправка корейських військових на фронт - останні новини
Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.
Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.
Як повідомлялося раніше, Північна Корея може допомагати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.
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