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"Велика війна": Зеленський занепокоєно звернувся до партнерів через війська з КНДР

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2024, 21:52
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Президент України закликає збільшити військову підтримку України, щоб стримати тиск ворога.
Зеленский, корейские военные
Зеленський прокоментував відправку військ з КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на союзництво між Росією та Північною Кореєю. Він акцентував на тому, що фронт в Україні потребує більшої підтримки з боку партнерів. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський акцентує на тому, що мова йде не лише про передачу зброї, а й про фактичну відправку військових з Північної Кореї.

"Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - сказав Зеленський.

відео дня

Він додав, що весь наступний тиждень Україна присвятить роботі з партнерами, аби досягнути справжнього миру.

"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Слава всім, хто з нашим народом, хто з Україною! Дякую кожному й кожній, хто допомагає! Слава Україні!" - сказав він.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського 13 жовтня:

видео Зеленского
Зеленський прокоментував відправку військ з КНДР / фото: скріншот

Відправка корейських військових на фронт - останні новини

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

'Велика війна': Зеленський занепокоєно звернувся до партнерів через війська з КНДР
Що відомо про сили НАТО та "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як повідомлялося раніше, Північна Корея може допомагати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.

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