Путін не оголосить мобілізацію у РФ: Кремль поразки не визнає, а більше 80% воювати не хочуть - МВС

У Росії не зрозуміють Путіна, якщо він оголосить мобілізацію - МВС / Фото УНІАН

Глава РФ Володимир Путін 9 травня не оголосить військову мобілізацію у своїй країні. Масовий призов росіян на війну проти України стане публічним визнанням поразки російської армії, на фінансування якої йде по 100 мільярдів доларів щорічно. Причому виникнуть проблеми з озброєнням, військовою технікою та їжею для нових військових. До того ж, більше 80% росіян не хочуть воювати, не розуміючи, навіщо вони повинні брати участь у бойових діях, коли в країни є "сильна армія". Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

У ефірі 24 каналу він навів декілька аргументів щодо того, що мобілізацію у РФ 9 травня оголошено не буде. За його словами, Путін неодноразово розповідав суспільству про те, що на оновлення армії витрачалися величезні гроші. Він не зможе пояснити, навіщо у такій ситуації потрібна мобілізація. Причому враховуючи, що на саму Росію ніхто не нападав.

читайте такожРосія мобілізує ще 20-50 тисяч осіб і тиснутиме на чотирьох напрямках - Арестович"Адже він розповідав, що в них найкраща армія, вони на її модернізацію витрачали по 100 мільярдів доларів щорічно. А тут, ой, потрібно проводити мобілізацію, при тому, що ніхто не нападав", - вважає Андрусів.

Другим аргументом він назвав проблеми з забезпечення нових додаткових військ. У Москви залишилася тільки стара військова техніка, всі нові зразки відправлені на війну в Україну.

"Ключове - це техніка. Її у Росії ще дуже багато, але вона стара, ще з часів Другої світової війни. Все сучасне Путін вже привіз в Україну. Тому навіть якщо він оголосить мобілізацію, йому потрібно у щось споряджати людей", - сказав Андрусів.

Також він додав, що і більшість росіян (більше 80%) самі не хочуть йти на війну, оскільки не розуміють, навіщо їх участь в ситуації, коли в країні є нібито велика і сильна армія.

"Люди не розуміють, чому їх повинні забирати воювати, коли у них така велика і сильна армія", - підкреслив Віктор Андрусів.

Мобілізація у Росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що глава РФ Володимир Путін 9 травня може оголосити загальну мобілізацію у Росії. Москва вже проводить приховані мобілізаційні заходи і готується прямо оголосити про призов людей на війну.

Американський військовий історик російського походження Макс Бут вважає, що Путіну не вдасться провести мобілізацію у Росії. Країна закликає близько 260 тисяч військових протягом одного року. Однак навіть якщо він відправить в Україну всіх військовозобов'язаних, їм все одно доведеться проходити навчання протягом 4 місяців. Однак навіть після цього війська будуть низькоякісними і без мотивації.

Військовий експерт Микола Сунгуровський вважає, що влада РФ посилюватиме угруповання російських військ на Ізюмському напрямку. Навряд чи вони перекинуть свої підрозділи на інші напрямки, оскільки в такому випадку вони можуть втратити Донбас. Росія може проводити "спеціальну мобілізацію", однак вона приречена на провал – воювати нові військові не хочуть, а оснащувати їх нема чим.

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