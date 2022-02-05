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"Мені страшно уявити": сестра "дніпровського стрільця" розповіла, чому він міг піти на вбивство

5 февраля 2022, 10:58

На думку сестри, піти на крайні заходи Рябчук міг через щось "надприродне".

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Сестра "дніпровського стрільця" розповіла, чому він міг піти на вбивство/ колаж скріншот відео Ігор Мосійчук, фейсбук Антона Геращенко

У військовій частині 3021 у Дніпрі Артем Рябчук змінився. Він просив гроші на ремонт телефону, дивно спілкувався. Сестра "дніпровського стрільця" розповіла, як підозрюваний у масовому вбивстві служив у Нацгвардії і яким він був насправді.

"Коли він перейшов у військову частину, щось змінилося. Але він не скаржився. Говорив, що там все дуже строго, але не згадував про пресинг. Ми запідозрили щось недобре через час: у нього змінився лексикон. У листуванні він почав писати слова, які раніше не вживав. Попросив гроші на ремонт телефону. Зараз ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати і спілкуватися від його імені з мамою", - розповіла Юлія в інтерв'ю, яке опублікував Ігор Мосійчук.

На думку сестри, піти на крайні заходи Рябчук міг через щось "надприродне".

"Мабуть, був якийсь накопичувальний ефект. Щось його допекло. Він не з тих, хто буде жорстоко мстити. Мені страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство — єдиний вихід", — додала жінка.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. Як результат загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

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Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень, повідомив екснардеп Ігор Мосійчук на своєму Telegram-каналі, прикріпивши фото відповідної заяви.

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