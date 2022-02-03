"У нього є почуття жалю": адвокат Артемія Рябчука вимагає визнати його постраждалим

Адвокат Артема Рябчука вимагає визнати його постраждалим / скріншот з відео

Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, який 27 січня вбив п'ятьох людей у Дніпрі, подав позов до суду на визнання його потерпілим.

Він аргументував це тим, що права Рябчука були порушені при проходженні служби в частині 3021 Нацгвардії України, пише "Сегодня".

Правозахисник акцентував на тому, що вимагає визнати Артема постраждалим за чотирма статтями.

"Після засідання суду, де обирали запобіжний захід, я сказав: все те, що він дав у своїх свідченнях, має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні, щодо посадових осіб військової частини. Я подав заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим. Можу назвати статті: 406 ("порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями"), 408 ("Дезертирство"), 425 ("недбале ставлення до військової служби"), 426 ("перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень"). Має бути розслідувано і одне кримінальне провадження, і інше", - йдеться в повідомленні.

читайте такожКривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукЗа словами правозахисника, Рябчук усвідомлює свою провину.

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"У нього є почуття жалю, що все так сталося. У нього є це усвідомлення", - підсумував адвокат.

Розстріл у Дніпрі

Трагічний інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу 27 січня. Близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришах по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт. Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і набоями. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.