"Хотіла б такого сина": у соцмережах створюють групи підтримки солдата НГУ Рябчука

Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

У соцмережах створюють групи підтримки солдата Нацгвардії Артемія Рябчука, який у Дніпрі розстріляв п'ятьох людей.

Судячи з даних однієї з груп в Facebook, бійця НГУ, який вбив своїх товаришів по службі, підтримують тисячі українців.

При цьому учасники групи збирають допомогу матері стрілка на платного адвоката, гроші на передачки солдату в СІЗО.

Вони також діляться досвідом про булінг і знущання у військових частих.

Учасники групи вважають, що Рябчук став жертвою системи і його довели до цього.

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При цьому деякі користувачі виступили з пропозицією про скасування довічного терміну.

Додамо, що деякі пишуть, що хотіли б собі такого сина.

Звернемо увагу, що в співтоваристві фанатів Рябчука вже майже три тисячі учасників.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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