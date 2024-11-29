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Зміни у керівництві ЗСУ: Зеленський повідомив про нові призначення

Анна Косик
29 листопада 2024, 17:10оновлено 29 листопада, 17:52
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Зеленський з Головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для української армії.
Зеленский, Драпатий
Завданням новопризначених буде підвищення боєздатності армії / Колаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Що повідомив Зеленський:

  • Командувачем Сухопутних військ ЗСУ стає Михайло Драпатий
  • У Сирського буде новий заступник Олег Апостол
  • Новопризначені військові мають покращити ситуацію всередині ЗСУ

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий, а заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.

Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення засідання Ставки.

відео дня

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", - додав президент.

За словами Зеленського, Драпатий та Апостол призначені на нові посади задля того, щоб відчутно підвищити боєздатність, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в ЗСУ.

"Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", - наголосив він.

Варто додати, що новопризначений Указом президента Михайло Драпатий є досвідченим бойовим генералом, який у 2014 році легендарно прорвався на БМП через сепаратистський блокпост у Маріуполі. Цей момент став символом визволення міста.

Зміни у керівництві ЗСУ: Зеленський повідомив про нові призначення
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться легендарне відео прориву в Маріуполь у 2014 році:

Кадрові призначення та зміни Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом в суспільстві обговорюється ймовірна відставка начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Як відомо, він очолює військову розвідку України з серпня 2020 року. Однак Володимир Зеленський заявив, що не планує звільняти Буданова.

Напередодні президент заявляв, що в Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбулися на фоні підготовки до надзвичайно важливого періоду для України.

Що стосується призначень у війську, ще на початку зими 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про призначення генерала Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних Сил України.

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Хто такий Михайло Драпатий?

Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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