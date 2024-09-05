Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

Ольгу Стефанішину та Олексія Кулебу призначено віцепрем'єрами.

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Олексія Кулебу та Ольгу Стефанішину призначено віцепрем'єрами / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, Facebook/olga.kravets.796

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, призначення Стефанішиної підтримали 253 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

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Як повідомлялося, 4 вересня Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину для подальшого перепризначення на нову посаду.

Стефанішину було призначено на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року. До цього з березня 2017 року по вересень 2019 року вона була керівником Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Крім того, на своєму засіданні в четвер, 5 вересня, Рада також призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром із відновлення - міністром розвитку громад і територій України.

Як повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 240 парламентаріїв.

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Як повідомлялося, Кулеба до призначення в Кабінет міністрів із 24 січня 2023 року обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України, а до цього, з лютого 2022 року, двічі призначався головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше, із січня 2021 року, Кулеба був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, а до того обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ініціатори з керівної фракції "Слуги народу" назвали причиною провал створеного наприкінці 2022 року Мінвідновлення шляхом приєднання до Мінінфраструктури Мінрегіонбуду і заявили про необхідність відновлення останнього. Уряд за кілька днів призначив в.о. глави Мінвідновлення першого заступника міністра Василя Шкуракова.

4 вересня у фракції "Слуга народу" заявили, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури буде розділено на два міністерства, але не відразу, а за кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду глави МЗС України замість Дмитра Кулеби. Сибіга працював надзвичайним послом у Туреччині та був заступником керівника Офісу президента України.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський перерахував кандидатів, яких пропонується призначити в уряд. Глава держави був присутній на засіданні фракції "Слуга народу" і переконував народних депутатів ухвалити його концепцію щодо змін в уряді після того. Це сталося на тлі того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань про звільнення міністрів.

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