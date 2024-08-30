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Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

Руслана Заклінська
30 серпня 2024, 20:53оновлено 30 серпня, 21:33
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Тимчасовим глава Повітряних сил має багати досвід служби у військовій авіації, має звання Герой України та орден Золота Зірка.
Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ
Сирський призначив в.о. командувача Повітряних сил / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Повітряне командування "Центр"

У п'ятницю, 30 серпня, виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил після звільнення Миколи Олещука призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножко. Він має великий досвід служби у військовій авіації та удостоєний найвищими військовими нагородами України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Анатолія Кривоножка тимчасовим командувачем Повітряних сил. До цього Кривоножко очолював повітряне командування "Центр".

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Анатолія Кривоножка

Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року. Чоловік має багатий досвід служби у військовій авіації.

З 2006 по 2008 рік він був командиром 114 бригади тактичної авіації, а з 2015 року керував повітряним командуванням "Центр".

Кривоножко активно брав участь в антитерористичній операції на сході України, а з 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовжує виконувати бойові завдання. Під його командуванням знищено понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних і одну надводну ціль.

Кривоножко є автором численних публікацій з військової справи у фахових журналах, таких як "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України", "Системи озброєння і військова техніка", та "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил".

Нагороди Кривоножка

В 2018 році йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта. В 2023 році військовий льотчик отримав звання Героя України.

За внесок у захист України президент Володимир Зеленський нагородив Кривоножка орденом "Золота зірка" і присвоїв звання Героя України. Також генерал-лейтенант має ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орден Данила Галицького.

Хто такий Анатолій Кривоножко?

Анато́лій Микола́йович Кривоно́жко — український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних сил України, Командувач Повітряних Сил ЗСУ (30 серпня 2024),Герой України (2023), Учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Звільнення Миколи Олещука на фоні катастрофи з F-16 - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ на фоні катастрофи з F-16. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Як повідомляв Главред, 29 серпня стало відомо про катастрофу українського винищувача F-16, отриманого від США в рамках військової допомоги. Літак зазнав аварії на території України під час масованої атаки з боку Росії 26 серпня. В результаті цієї трагедії загинув 30-річний льотчик-підполковник Олексій Мусь, один із найкращих українських пілотів.

За даними "Голосу Америки", одна з версій, яку розглядає слідство, стосується нібито випадкового обстрілу українськими силами ППО. Цю інформацію підтвердило анонімне джерело в Повітряних силах ЗСУ.

Раніше генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував трагедію, заявивши, що до розслідування залучено американських партнерів. Він взавив, що всі обставини катастрофи будуть ретельно вивчені.

Ексзаступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що під час масованої атаки 26 серпня Сили оборони України використовували зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та авіацію для знищення ворожих ракет і дронів. За його словами, різні фактори могли спричинити загибель пілота і втрату літака, а на з'ясування обставин може піти близько тижня.

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війна в Україні ЗСУ Повітряні Сили F-16 Генштаб ЗСУ Анатолій Кривоножко
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