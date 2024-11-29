Україна готова домовитися про припинення вогню - Зеленський

Окуповані території можуть бути звільнені дипломатичним шляхом.

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Зеленський готовий домовлятися про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОП

Головне із заяви Зеленського:

Україна готова домовлятися про припинення вогню

НАТО має стати гарантією безпеки для України

Повертати окуповані території можна дипломатичним шляхом

Україна готова домовлятися про припинення вогню і зупинку "гарячої" фази війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Допомогти прийти до цього може НАТО. У запрошенні від Альянсу мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

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"Ви не можете давати запрошення тільки частині країни. Тому що тоді ви визнаєте, що тільки це територія України, а інша - Росія. Юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятися в цьому", - сказав президент.

Він також не заперечує, що Україна може повертати окуповані території саме дипломатичними шляхами.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території", - сказав він.

Водночас варто розуміти, що припинення вогню не гарантує, що Путін не почне нове вторгнення через деякий час.

План стійкості Зеленського - головні новини

Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.

План стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред

Петро Олещук пояснив витівку Зеленського і розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси та значні зусилля.

За його словами, на цьому тлі план стійкості має вигляд формату комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.

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