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Міністр оборони Німеччини неочікувано приїхав на переговори з Україною: деталі

Анна Косик
14 січня 2025, 10:13
339
Візит міністра відбувається на тлі новин про блокування канцлером Німеччини військової допомоги Україні.
Писториус, Писториус и Зеленский
Німецький міністр хоче оцінити військову ситуацію в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Борис Пісторіус прибув до Києва
  • Німецький міністр обговорюватиме допомогу Україні
  • В ЄС хочуть підтримати Україну озброєнням

У вівторок, 14 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом. Повідомляється, що таке рішення було ухвалене з безпекових міркувань.

Як повідомляє видання tagesschau, Пісторіус планує під час візиту провести переговори з українським урядом та зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

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"Німеччина та ще чотири європейські партнери хочуть посилити українську збройову промисловість", - йдеться у повідомленні.

Цікаво, що міністр прибув до України після того, як з'явилася інформація що німецький канцлер Олаф Шольц блокує надання Україні необхідної військової допомоги.

Напередодні візиту Пісторіус спростував цю інформацію виданню tagesspiegel, заявивши, що насправді ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено.

Військова допомога Німеччини Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна має надати Україні більше військової допомоги, ніж заплановано в бюджеті станом на цей час.

Напередодні стало відомо, що ФРН поставить в Україну в першій половині 2025 року великий пакет військової допомоги, включно з бронетехнікою і засобами ППО. Зокрема, до пакета увійдуть 22 основні бойові танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одна зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Міністр оборони Німеччини неочікувано приїхав на переговори з Україною: деталі
IRIS-T / Інфографіка: Главред

Раніше також стало відомо, що Україна отримала перші 58 зі 155 танків Leopard 1A5 від Німеччини. "Леопарди" прибули на початку вересня 2024 року, тоді як всього за два роки було направлено лише 45 танків Leopard 1 і 2.

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